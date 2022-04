Thales, premier groupe à intégrer le Campus Cyber à Paris, La Défense, et à mettre son expertise au service de ce nouvel écosystème





Une soixantaine de collaborateurs de Thales, ingénieurs, consultants et chefs de projet en cybersécurité, sont désormais installés au sein du Campus Cyber depuis le mois d'avril 2022. A l'occasion de leur arrivée, Patrice Caine a souligné son rôle de catalyseur de l'excellence cyber à l'international dans un contexte de mondialisation et de forte augmentation des menaces.

Les équipes de Thales seront rejointes prochainement par les équipes issues de structures publiques et privées spécialisées dans ce domaine. Thales met à disposition des adhérents du Campus Cyber sa plateforme collaborative dans le cloud, la première homologuée "Diffusion Restreinte", Cybels Hub, comprenant Cryptobox (gestion et partage documentaire) et Citadel Team (partage d'écran).

Ce projet, initié par l'Etat, s'inscrit en cohérence avec les programmes structurants du CSF Industries de sécurité dédiés à la cybersécurité et à la sécurité de l'IoT, oeuvrant pour la confiance numérique. Ce secteur est porté par une forte dynamique d'innovation mobilisant les compétences en intelligence artificielle en cryptographie et des compétences issues de secteurs divers comme l'informatique, les télécoms ou la défense.

La concrétisation de ce projet intervient au moment même où l'on constate une recrudescence des cyberattaques dans le monde, à la faveur de l'accélération de la digitalisation des sociétés opérée pendant la crise sanitaire. Administrations, entreprises de toute taille et opérateurs d'importance vitale font face à une explosion du nombre d'attaques qui, entre 2019 et 2020, ont été multipliées par quatre. Parmi elles, le rançongiciel fait partie des procédés récurrents auxquels s'ajoute le cyberespionnage. La professionnalisation des cybercriminels associée à leur impératif de rentabilité doit aujourd'hui alerter et mobiliser les acteurs de la sécurité pour contribuer à une meilleure formation des futurs talents et à la constitution d'un écosystème robuste permettant de lutter contre ces menaces.

« Thales fait partie des toutes premières entreprises qui ont cru et soutenu ce projet de Campus Cyber. Nous sommes très fiers d'accueillir et d'héberger l'un des leaders européens de la cyber. » Michel Van Den Berghe, président du Campus Cyber.

"Thales réaffirme son engagement au sein d'un pôle d'excellence international de la cybersécurité pour mettre en commun ses savoir-faire et mieux contrer la multiplication des menaces. En s'associant à cette initiative, Thales apporte son expertise au sein de cette plateforme de collaboration et entend contribuer aux projets de sensibilisation et de formation aux enjeux de la cybersécurité, dont la société a tant besoin." Patrice Caine, Président-directeur général de Thales.

Avec plus de 20 ans d'expérience en cybersécurité, Thales est un fournisseur majeur de services et de systèmes contribuant à la souveraineté de ses clients.

Le Groupe supervise la cybersécurité des systèmes d'information critiques de plus de 130 grands clients, notamment grâce à ses six centres opérationnels de cybersécurité (SOC) répartis dans le monde (Canada, France, Hong-Kong, Pays-Bas, Royaume-Uni, Maroc) et garantissant une détection, une analyse des attaques et leur réponse 24h sur 24, 7 jours sur 7.

Cette année, le Groupe recrute plus de 1000 talents dans le domaine de la cybersécurité pour mieux s'armer et se préparer aux conflits hybrides de demain.

En savoir plus sur les centres cyber de Thales

Avec une Académie de cybersécurité au sultanat d'Oman, un centre de cybersécurité à Dubaï un Cyberlab spécialisé en R&D et en formation cyber en Belgique, un centre de recherche et de développement au Pays de Galles ou encore la mise à disposition de ses clients de plateformes de simulation et d'entrainement, Cyber Range, Thales est un partenaire clé dans le développement des capacités et des compétences cyber des Etats.

Face aux risques accrus pesant sur les sociétés et fort du succès de l'édition précédente, Thales consacre son troisième Thales Media Day à la cybersécurité, le 31 mai 2022 à Paris. A cette occasion, le Groupe présentera son expertise en matière de cybersécurité à travers des panels d'experts et d'intervenants extérieurs au groupe, des vidéos pédagogiques, des démonstrations et des animations didactiques spécialement conçues pour l'événement.

