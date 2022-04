Les Aliments Maple Leaf présente son nouveau site Web





Sa conception novatrice et moderne offre un contenu clair et concis

MISSISSAUGA, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI), la première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde, a dévoilé son nouveau site Web d'entreprise, www.mapleleaffoods.com/fr/, et invite les internautes à explorer le parcours que suis l'entreprise afin de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre.

La conception nette, épurée et moderne offre un contenu stimulant mettant en valeur des éléments visuels stupéfiants qui reflètent les valeurs des Aliments Maple Leaf, ses produits, son exploitation et l'accent qu'elle met sur la durabilité. Le nouveau site Web construit de manière intuitive est rempli de contenu informatif facile à appréhender, marié à de magnifiques images.

Le nouveau site Web utilise la technologie la plus récente. Il a été optimisé pour l'expérience des utilisateurs des services de recherche mobile en tenant compte de l'accessibilité et des pratiques exemplaires d'optimisation pour les moteurs de recherche.

Les caractéristiques clés du nouveau site Web comprennent :

Le nouveau site Web de l'entreprise évoque la véritable essence des Aliments Maple Leaf. Il offre une plateforme visuellement attrayante au contenu transparent où l'entreprise présente son mandat de Rehausser le mérite des aliments et manifeste son leadership en offrant une valeur partagée à ses clients, ses consommateurs, ses investisseurs, ses communautés, son personnel et à l'environnement. Visitez www.mapleleaffoods.com/fr/ et suivez les Aliments Maple Leaf sur son parcours pour devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country Naturals® Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. L'entreprise emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Communiqué envoyé le 14 avril 2022 à 07:28 et diffusé par :