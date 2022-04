TomaGold recoupe 1,83 g/t Au sur 52,3 m, incluant 125 g/t Au sur 0,5 m à 350 m de profondeur sur Obalski





MONTRÉAL, 14 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse de présenter les derniers résultats de son programme de forage de 11 500 mètres sur sa propriété Obalski, détenue en propriété exclusive et située à Chibougamau, au Québec. Lors de cette dernière phase, la Société a effectué cinq sondages pour un total de 2 409 m.

Tableau 1 : Résultats des meilleurs sondages

Sondage Zone Section De

(m) À

(m) Long.

(m)* Au

(g/t) Ag

(g/t) Cu

(%) Prof.

(m) OBS-22-016 A-Po 300+00 E 258,35 283,50 25,15 0,31 0,58 0,06 200 OBS-22-017 C 300+00 E 193,20 194,00 0,80 3,83 8,30 0,42 165 A-Po 297,95 314,90 16,95 0,33 0,09 0,03 260 A-Po 343,90 353,25 9,35 6,07 3,29 0,08 295 Incluant 349,90 350.80 0,90 60,60 31,80 0,60 OBS-22-018 C 300+00 E 306,85 310,45 3,60 0,43 0,63 0,02 285 OBS-22-019 A-Po 175+00 E 374,70 427,00 52,30 1,83 0,73 0,04 350 Incluant 423,80 424,30 0,50 125,00 45,80 3,30

* L'épaisseur vraie est estimée à 65-70 % de la longueur de la carotte.

« Ce programme fut un véritable succès, car il nous a permis de prolonger l'étendue de la minéralisation en profondeur sur Obalski avec des intersections aurifères importantes, démontrant ainsi de plus en plus le potentiel minéral de notre propriété, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Le prochain programme prévu au mois de juin sera d'autant plus intéressant alors que nous continuerons de tester les extensions de la minéralisation, en plus de forer des anomalies détectées à l'ouest de la propriété suite aux résultats du levé de polarisation provoquée. »

Tableau 2 : Résultats du programme de forage 2021-22 sur Obalski

Sondage Zone Section Longueur

(m)* Au

(g/t) Ag

(g/t) Cu

(%) Profondeur

(m) OBS-21-001 C 450+00 E 0,65 12,45 17,70 0,53 93 A-Po 0,55 1,93 1,80 - 234 OBS-21-002 C 450+00 E 1,10 1,38 1,39 - 100 A 0,50 67,10 40,10 2,32 205 D 0,90 2,59 3,10 - 236 A-Po 1,10 47,40 87,60 7,06 298 OBS-21-003 A-Po 450+00 E 11,95 0,51 1,84 0,12 276 Incluant 1,30 1,58 4,80 0,19 Incluant 1,10 1,20 4,20 0,53 A-Po 0,50 6,35 1,90 - 376 A-Po 7,10 0,26 2,13 - 419 OBS-21-004 A-Po - - - - - - OBS-21-005 A-Po 120+00 E 4,05 3,01 3,35 - 200 OBS-21-005A A-Po 120+00 E 49,25 0,21 0,19 0,04 374 OBS-21-006 A-Po 120+00 E 1,90 0,24 0,68 - 250 OBS-21-007 A-Po 120+00 E 20,75 0,43 0,29 - 385 OBS-21-008 A-Po 150+00 E 12,55 0,85 1,40 0,11 185 Incluant A-Po 2,10 3,40 4,73 0,65 OBS-21-009 A-Po 150+00 E 28,50 1,41 0,81 - 200 Incluant A-Po 1,50 6,84 1,50 - Incluant A-Po 4,50 4,03 2,87 - OBS-21-010 A-Po 150+00 E 45,95 0,32 0,35 - 425 OBS-21-010A A-Po 150+00 E 54,80 0,33 0,20 - 425 Incluant A-Po 3,50 1,44 0,80 - OBS-21-011 A-Po 200+00 E 0,50 1,60 2,60 - 210 OBS-21-012 A-Po 200+00 E 27,50 0,39 0,83 - 300 OBS-21-013 A-Po 200+00 E 1,40 0,76 2,10 0,14 450 OBS-21-014 A-Po 250+00 E 8,90 0,62 0,12 - 210 OBS-21-014A A-Po 250+00 E 7,70 0,89 0,32 - 230 OBS-21-015 A-Po 250+00 E 3,20 23,78 16,55 1,00 330 Incluant A-Po 0,45 167,50 112,00 6,08 OBS-21-015A A-Po 250+00 E 10,50 5,06 3,27 - 360 Incluant A-Po 0,65 71,00 31,40 - OBS-22-016 A-Po 300+00 E 25,15 0,31 0,58 0,06 200 OBS-22-017 C 300+00 E 0,80 3,83 8,30 0,42 165 A-Po 16,95 0,33 0,09 0,03 260 A-Po 9,35 6,07 3,29 0,08 295 Incluant 0,90 60,60 31,80 0,60 OBS-22-018 C 300+00 E 3,60 0,43 0,63 0,02 285 OBS-22-019 A-Po 175+00 E 52,30 1,83 0,73 0,04 350 Incluant 0,50 125,00 45,80 3,30

*L'épaisseur vraie est estimée à 65-70 % de la longueur de la carotte.

Préparation et analyse des échantillons

TomaGold a mis en place et adhère à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (QA/QC) rigoureux pour le programme de forage actuel. On scie la carotte en deux. Une moitié est conservée comme témoin à Chibougamau alors que l'autre moitié est expédiée directement par autobus chez ALS Chemex à Val-d'Or. À partir de cette demi-carotte, ALS la concasse à 1/8" et la divise en deux parties. Une demie est conservée et identifiée comme « rejet ». Elle est conservée chez ALS à Val-d'Or. L'autre moitié est pulvérisée à 150 mailles. De celle-ci, une coupe de 50 g est prélevée aux fins d'analyses. Le reste est conservé chez ALS et identifié comme « pulpe ».

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos de la propriété Obalski

La propriété Obalski, qui couvre 345 hectares, est située à environ 2 km au sud de Chibougamau, au Québec. Découvert en 1928, le gîte Obalski a produit 100 273 tonnes à des teneurs de 1,14% Cu, 2,08 g/t Au et 6,04 g/t Ag à partir de la zone A entre 1964 et 1972, et environ 9 000 tonnes à une teneur rapportée de 8,5 g/t Au à partir de la zone D en 1984 (Source : SIGEOM et rapports internes de Camchib Exploration).

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % par l'entremise d'une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.

