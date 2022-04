Déclaration de Justin Méthot suite aux informations publiées par La Presse cette semaine





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - « Pendant près de vingt ans au sein de la Caisse de dépôt et placement du Québec, j'ai toujours exercé mes fonctions avec professionnalisme, rigueur et une éthique sans reproche au bénéfice de la Caisse et de ses déposants.

Mes fonctions à la Caisse m'ont amené à gérer au quotidien un grand nombre d'informations hautement sensibles qui étaient nécessaires pour prendre des décisions rigoureuses. Je considère avoir rempli ce devoir avec la plus grande intégrité, et j'en suis fier.

Encore aujourd'hui, j'ignore qui sont ces personnes qui auraient transigé dans cette histoire. Ni la Caisse ni moi n'avons eu connaissance ou implication sur les transactions présumées et rapportées dans l'article du 11 avril. Et par conséquent, ni la Caisse ni moi n'avons évidemment bénéficié ni directement ni indirectement de ces transactions.

Cette enquête traîne en longueur depuis plus de 27 mois avec les conséquences que l'on peut imaginer sur ma vie personnelle et familiale. Malgré l'écoulement du temps, je tiens à rappeler que je ne suis accusé de rien.

J'ignore si des accusations seront déposées un jour, mais je demeure assujetti à une ordonnance stricte de confidentialité m'interdisant de discuter de toute information relative à cette affaire. Lorsque cette ordonnance sera levée, j'aurai la liberté de rectifier les faits à l'aide des moyens à ma disposition afin de rétablir ma réputation qui est sérieusement entachée par ces articles.

Présumer que des liens d'amitié ou autres ont pu influencer mon jugement professionnel est une attaque directe à mon intégrité. »

SOURCE Justin Méthot

Communiqué envoyé le 14 avril 2022 à 07:09 et diffusé par :