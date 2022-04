Ailancy lance le Think Tank « Ambitious Finance », afin d'accélérer l'émergence d'une finance plus durable.





PARIS, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le Think Tank « Ambitious Finance » est une initiative qui vise à recadrer le rôle donné au secteur financier par rapport aux défis environnementaux, sociétaux et géopolitiques actuels. L'objectif est de proposer des réponses opérationnelles permettant d'accélérer la transformation vers une finance plus durable. Ces travaux, réalisés en collaboration avec les acteurs de la place (assurance, banque, finance, régulateur et gouvernement) permettront à chacun de prendre le recul nécessaire pour accélérer sa transformation.

Face à cette urgence à agir, le Think Tank proposera des solutions opérationnelles dès le 3ème trimestre 2022 au travers des sept thématiques suivantes :

L'état des lieux des pratiques en matière de finance durable

Les innovations sur les marchés financiers qui permettent le financement des engagements net-zéro et la décarbonation de l'économie

Le rôle de l'épargnant dans la réorientation des capitaux vers des activités durables

La définition des activités durables et leurs mesures

De l'extra-financier aux risques financiers avérés liés au capital naturel

La sensibilisation des entreprises non cotées et de petites tailles aux risques ESG

La data au coeur de la transformation durable des acteurs financiers

Dans sa démarche, le Think Tank s'appuiera sur deux dispositifs de grande ampleur :

Une série d'entretiens avec des leaders d'opinion comme Bertrand Badré, Frédéric de Saint Sernin, Jean-Claude Mailly , ...

, ... Un atelier de co-construction réunissant plus de 150 acteurs (managers/dirigeants) de la place bancaire, financière et assurancielle.

Les travaux du Think Tank seront réunis dans un ouvrage de référence remis au gouvernement et au marché fin 2022.

L'objectif sera de provoquer une impulsion pérenne et transformante chez les acteurs de la banque, de la finance et de l'assurance. Le livrable du Think Tank s'attardera sur les pratiques de place permettant d'accélérer rapidement la trajectoire vers une finance durable.

« Nous avons décidé de créer le Think Tank « Ambitious Finance » afin de penser la transformation nécessaire de notre écosystème. Les banques et le système financier sont des acteurs?indispensables à la transition de l'économie.?Notre travail a pour objectif de proposer les solutions d'une transformation réaliste vers une finance durable en remettant au centre des préoccupation les critères ESG » explique Marie-Thérèse Aycard, présidente d'Ailancy.

A propos d'Ailancy

Ailancy est le premier cabinet de conseil en transformation français spécialisé dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de la finance.

