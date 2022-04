AVIS AUX MÉDIAS - RAPPEL - La ministre Ien souligne les investissements visant à créer de bons emplois et à bâtir une économie forte dans le budget de 2022

LifeLabs et le Collège Anderson sont fiers d'annoncer qu'ils ont travaillé ensemble sur la création d'un programme hybride de deux ans pour technologues de laboratoire médical, qui accueillera des étudiants à compter de mai 2022. Dans le cadre du...

La proportion de Québécois qui disent avoir consommé du cannabis dans l'année est passée de 14 % en 2018 à 20 % en 2021. Cette augmentation touche tous les groupes d'âge à partir de 25 ans, mais pas les jeunes de 15 à 17 ans, chez qui on constate...