/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure en Ontario/





WELLAND, ON, le 13 avril 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant des infrastructures communautaires liées à l'eau en présence de Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Vance Badawey, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, de Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre de Patrimoine canadien et député de St. Catharines, de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, de Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation de l'Ontario et député provincial de Niagara-Ouest, et de Frank Campion, maire de Welland.

Date : Jeudi 14 avril 2022 Heure : 13 h HAE Lieu : Place publique de Welland/Hôtel de ville de Welland

60, rue Main Est

Welland (Ontario) L3B 3X4

Diffusion en direct : Les gens du public sont invités à regarder l'annonce en direct sur la page YouTube du gouvernement de l'Ontario : https://www.youtube.com/channel/UCB6w3Nx9CLXRXQgXFJ4VuGg.

