Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube obtient d'excellents résultats en 2021

- Excellents chiffre d'affaires et bénéfice net

- Bénéfices obtenus grâce à la position sur les stocks internationaux et au réseau d'approvisionnement

- Taille de l'entreprise stimulant la rentabilité

ZWIJNDRECHT, Pays-Bas, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube a réalisé en 2021 un excellent chiffre d'affaires et un bénéfice net exceptionnel. Les résultats ont été influencés positivement par l'amélioration de la demande du marché et la hausse des prix des matières premières. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont entraîné des pénuries de matériaux au cours de l'année. Grâce à sa solide position sur le marché international et à son réseau d'approvisionnement, le groupe Van Leeuwen a toutefois pu continuer à fournir des matériaux à ses clients.

En 2021, le chiffre d'affaires total de Van Leeuwen s'est élevé à 1 431 millions d'euros (2020 : 1 178 millions d'euros). Le résultat opérationnel s'élève à 79 millions d'euros (2020 : 15 millions d'euros) et le résultat net s'est élevé à 64 millions d'euros (2020 : 9,4 millions d'euros). La solvabilité s'est améliorée de manière significative, passant à 40,7 % (2020 : 36.8 %).

Au début de l'année 2021, les conditions économiques étaient plus favorables que prévu. La reprise de l'économie a entraîné d'importantes perturbations des lignes d'approvisionnement et des pénuries de matériaux dans le monde entier. Les prix et les délais de livraison chez les fournisseurs ont augmenté rapidement. Après l'été, les pénuries se sont atténuées et il y a même eu une diminution limitée du prix des tuyaux soudés. En raison de l'augmentation très rapide des prix de l'énergie, les prix ont toutefois augmenté à nouveau, en particulier pour les tuyaux sans soudure. Grâce à sa solide position sur les marchés internationaux et à son réseau mondial d'approvisionnement, le groupe Van Leeuwen a été en mesure de répondre efficacement à ces évolutions.

Dans le segment de l'industrie, la demande sur le marché européen était bonne, en particulier dans les secteurs de l'automobile, du génie mécanique, du génie civil et de la construction. Les ventes ont augmenté de manière significative dans toute l'Europe, en particulier dans les sociétés Van Leeuwen en Europe du Nord, en Europe centrale et en Suisse. Malgré une situation de marché globalement moins favorable sur le segment de l'énergie, le bureau de Paris a fourni, entre autres projets, un grand projet de pipeline en Afrique du Nord.

Les perspectives pour 2022 sont positives, bien que certains facteurs demeurent incertains. En termes financiers, les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie seront relativement limitées pour le groupe Van Leeuwen, étant donné la petite taille des activités. L'effet à long terme sur la disponibilité des matériaux et le développement global de l'économie n'est toutefois pas identifié clairement.

Peter Rietberg, président du conseil d'administration : « En 2021, dans des conditions de marché exceptionnelles, des résultats exceptionnels ont été obtenus et des records de ventes ont été battus. Grâce à l'inventivité et à l'engagement de notre réseau international, nous avons pu continuer à approvisionner nos clients en matériaux. Nous profitons de la force supplémentaire que nous avons acquise avec l'acquisition de Benteler Distribution fin 2019. Il est difficile de prédire comment se déroulera l'année 2022. Toutefois, nous sommes une entreprise familiale et notre histoire remonte à près de cent ans. Nous savons très bien comment composer avec les conditions incertaines et changeantes du marché. »

Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube

Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube est une société de distribution internationale spécialisée dans les tuyaux en acier et les applications de tuyaux et de tubes. L'entreprise familiale, dont le siège est situé à Zwijndrecht, aux Pays-Bas, a été fondée en 1924 et est active dans pratiquement tous les secteurs industriels. Le groupe compte 75 succursales réparties dans 33 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Les 2 400 employés de Van Leeuwen possèdent des connaissances spécialisées en matière d'approvisionnement, de traitement, de gestion de projet, de logistique et de planification des stocks, et travaillent en étroite collaboration avec les clients sur ses marchés. La combinaison de la logistique mondiale et de la connaissance des produits et des applications des clients fait de Van Leeuwen une entreprise leader sur ses marchés.

