Samsung Electro-Mechanics développe 13 types de MLCC pour les groupes motopropulseurs automobiles





MLCC pour les groupes motopropulseurs avec une utilisation garantie jusqu'à 150 ?

- Lance 13 types de MLCC automobiles de différentes tailles et capacités

- Prévoit de fournir de nouveaux produits aux fabricants mondiaux de pièces automobiles

Samsung Electro-Mechanics étend sa gamme de MLCC automobiles pour cibler agressivement le marché automobile

- S'implante pour accroître sa part de marché sur le marché des MLCC automobiles de haute fiabilité, actuellement dominé par quelques entreprises

- Renforce la réactivité du marché grâce à la diversification des activités, notamment dans les secteurs de l'informatique, de l'automobile et des réseaux

SÉOUL, Corée du Sud, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Samsung Electro-Mechanics a développé des MLCC à haute température qui peuvent être appliqués aux groupes motopropulseurs automobiles afin de cibler le marché automobile

Samsung Electro-Mechanics a annoncé le 11 avoir développé 13 types de MLCC automobiles avec une utilisation garantie dans un environnement à 150 ? et prévoit de les fournir aux fabricants mondiaux de pièces automobiles. Les MLCC automobiles de haute fiabilité avec une utilisation garantie à 150 ? n'ont été produits que par certaines entreprises, mais avec ce développement, Samsung Electro-Mechanics intensifiera ses efforts pour accroître sa part de marché en augmentant la compétitivité de ses produits avec une gamme étendue de composants automobiles.

Les nouveaux produits sont disponibles en différentes tailles et capacités, allant de la taille 3225 de 3,2 mm de large et 2,5 mm de long avec une capacité élevée de 22uF (microfarad) à la plus petite taille de 1608 avec 220nF (nanofarad).

(?taille 3225 de 22uF, 4,7uF, 2,2uF (3 types) ?taille 3216 de 10uF, 2,2uF, 1uF (3 types) ?taille 2012 de 10uF, 4,7uF, 2,2uF, 1uF, 470nF, 220nF (6 types) ?taille 1608 de 220nF (1 type))

Le condensateur céramique multicouche (MLCC), un composant de base des appareils électroniques qui contrôle le flux de courant stable dans les circuits électroniques, est essentiel pour des produits tels que les smartphones, les appareils électroménagers et les automobiles.

Le groupe motopropulseur exige une grande fiabilité pour les composants internes, car la température de fonctionnement interne peut augmenter jusqu'à 150 °C en raison de la consommation d'énergie élevée et de la production de chaleur provenant de l'alimentation du système d'entraînement central d'un véhicule, comme le moteur d'un moteur à combustion interne (ICE) ou le moteur d'un véhicule électrique (VE).

Dans un environnement supérieur à la température garantie, les MLCC ont tendance à perdre leur capacité à stocker de l'énergie. En général, 85 ? pour les appareils informatiques et 125 ? pour les équipements électriques sont garantis, mais une garantie de 150 ? est requise pour le groupe motopropulseur.

Les MLCC nouvellement développés sont capables de fonctionner normalement sans capacité réduite, même dans un environnement extrême de 150 ?. En raison des complexités techniques liées au développement des matières premières et à la technologie de construction, ce type de produit n'est actuellement fabriqué que par un petit nombre d'entreprises.

« Les produits automobiles utilisés dans des environnements extrêmes sont plus difficiles à développer que les produits pour les appareils informatiques, et parmi eux, les applications de groupe motopropulseur sont les plus difficiles », a déclaré Kim Dooyoung, responsable de l'unité de solutions de composants chez Samsung Electro-Mechanics. « Samsung Electro-Mechanics étendra davantage sa présence sur le marché des MLCC automobiles en utilisant des matériaux et des techniques de fabrication différenciés, comme le développement interne de matériaux diélectriques. »

L'électrification des automobiles a alimenté la demande de MLCC de petite taille, de hautes performances et de haute fiabilité. Le marché des MLCC automobiles devrait croître à un TCAC de 9 % conformément à la consommation de carburant efficace des véhicules ICE et des véhicules électriques et au nombre croissant de capteurs et d'unités de commande électronique (ECU) pour le contrôle du moteur.

Samsung Electro-Mechanics renforce sa gamme de produits automobiles à haute valeur ajoutée avec des caractéristiques de haute température, de haute tension et de haute fiabilité basées sur son avantage technologique dans le secteur des MLCC ultra-compacts et ultra-haute capacité, et étend son offre de MLCC aux fabricants de pièces automobiles et aux constructeurs automobiles du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1795164/Samsung_Electro_Mechanics_develops_13_types_of_MLCC_for_automotive_powertrains.jpg

