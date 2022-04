Western Provident Association déploie la solution SaaS CCM Topdown INTOUCH afin d'améliorer la communication avec les clients du secteur de la santé





Western Provident Association (WPA), une importante compagnie d'assurance santé à but non lucratif, et Top Down Systems Corporation (Topdown), un éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de la communication client (CCM), annoncent aujourd'hui leur intention de déployer la solution Topdown INTOUCH sur l'ensemble des opérations de communication client de WPA et améliorer ainsi l'expérience client, augmenter la productivité et réduire les coûts.

Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, sont aujourd'hui confrontées au défi qu'implique la gestion des communications avec les clients afin de rationaliser le contenu et d'assurer l'efficacité des opérations, tout en respectant la confidentialité des données. Pour répondre à ces besoins, Topdown a développé la solution SaaS CCM INTOUCH, qui propose une approche innovante du CCM en nuage pour le partage des données, du contenu et des processus, transformant ainsi les opérations de communication.

"En tant que compagnie d'assurance à but non lucratif dans un environnement réglementé, notre objectif stratégique est de traiter nos clients comme nous souhaitons être traités nous-même. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux moyens de dépasser les attentes de nos clients. Notre réputation d'excellence en matière de service a été durement acquise. L'automatisation intelligente et la plateforme d'intégration flexible de la solution Topdown INTOUCH permettront immédiatement à notre équipe de relations avec la clientèle de gérer le contenu et d'améliorer nos communications", a déclaré Mike Downing, directeur de la technologie chez WPA.

Grâce à son interface simple et orientée sur les tâches, INTOUCH permet aux ressources non informatiques de créer des modèles CCM et des flux de travail basés sur des règles pour le contenu centralisé et les actifs liés à la marque. INTOUCH propose des fonctionnalités adaptées à l'ensemble de l'entreprise afin de consolider les formulaires types et de rationaliser les mises à jour de contenu omnicanal. Le temps de développement des formulaires est considérablement réduit, ce qui accélère la mise sur le marché et permet d'augmenter le volume de la charge de travail. INTOUCH garantit les plus hauts niveaux de sécurité et de confidentialité des données à toutes les étapes du contenu, qu'il soit stocké, en cours d'utilisation ou en transfert.

"Le passage des opérations CCM vers une plateforme moderne en nuage permet aux entreprises de maximiser leur efficacité et d'améliorer leur communication dans un environnement sécurisé. Nous nous réjouissons de travailler avec WPA et de faire progresser leurs stratégies CCM, tout en réduisant leur dépendance vis-à-vis des ressources informatiques. Notre solution INTOUCH et les compétences de notre équipe d'experts CCM nous permettent d'intégrer rapidement les plateformes et de les utiliser facilement, de façon à identifier les gains immédiats et les opportunités d'expansion de l'entreprise", a déclaré Matt Lederer, SVP ventes et marketing, Topdown.

À propos de Western Provident Association (WPA)

WPA facilite l'accès de ses clients aux meilleurs soins. Forte d'un héritage de plus de 120 ans, WPA s'occupe des familles, des indépendants, des professions libérales, des PME, des grandes entreprises ainsi que des marques mondiales.

À propos de Topdown

Topdown propose des logiciels et des services de gestion de la communication avec les clients aux entreprises désireuses d'offrir la meilleure expérience client possible lors de parcours clients à forte valeur ajoutée. Depuis presque 40 ans, de l'ordinateur central à l'ordinateur de bureau et maintenant dans le nuage, Topdown permet aux entreprises de communiquer plus efficacement avec leurs clients.

