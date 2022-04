Climat, communautés locales et choix individuels : Booking.com dévoile les tendances qui façonneront le tourisme durable en 2022





PARIS, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Booking.com, leader mondial du voyage en ligne, dévoile aujourd'hui les résultats de son étude annuelle sur le tourisme durable, la plus approfondie menée jusqu'à ce jour. Elle révèle une volonté croissante des voyageurs de faire des choix plus conscients et plus réfléchis tout au long de l'expérience de voyage.



Voici les principaux enseignements de cette étude, réalisée auprès de plus de 30 000 voyageurs dans 32 pays et territoires différents :

72 % des voyageurs français confirment l'importance pour eux de voyager de manière durable, tandis que 43 % d'entre eux déclarent que les actualités liées au changement climatique les ont inspirés à choisir des voyages plus durables.

25 % des Français révèlent qu'ils ont préféré voyager en basse saison pour éviter le tourisme de masse.

Près d'un quart (24 %) des voyageurs expliquent qu'ils ont choisi une destination plus proche de leur domicile pour réduire leur empreinte carbone au cours des 12 derniers mois.

Plus de 100 000 établissements dans le monde sont maintenant reconnus pour leurs efforts en matière de pratiques durables, grâce au badge Etablissement Voyage Durable sur Booking.com.

Selon cette étude, 57 % des voyageurs français interrogés déclarent vouloir voyager de manière plus durable dans les 12 prochains mois, une augmentation de 23 % par rapport aux données collectées par Booking.com en 2021 . Plus d'un Français sur 5 (22%) déclare même que les pratiques durables représentent un critère important lors du choix d'un prestataire de transport ou d'un fournisseur d'hébergement. Afin de répondre à cette attente, Booking.com a mis en place dernièrement un badge Établissement Voyage Durable : aujourd'hui, ce sont plus de 100 000 établissements dont les pratiques durables sont reconnues et mises en avant sur Booking.com.

