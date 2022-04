Sur fond de guerre en Ukraine, le sentiment des investisseurs particuliers sur l'euro a chuté par rapport à la livre sterling et au yen





FRANCFORT, Allemagne et PARIS, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Spectrum Markets, la place de marché paneuropéenne de négociation de produits dérivés de bourse, a publié ses données SERIX sur le sentiment des investisseurs particuliers européens pour le mois de mars.

"La guerre en Ukraine a, à juste titre, déstabilisé les investisseurs particuliers, qui ont augmenté le nombre de leurs transactions baissières sur l'euro le mois dernier. L'annonce le 24 mars du président Poutine, selon laquelle la Russie n'accepterait plus de paiement en euros pour les exportations de gaz, a encore accru la pression sur la devise européenne, parallèlement à un taux d'inflation de plus en plus élevé. Sur la plupart des paires de devises liées à l'euro, le SERIX est passé bien en-dessous de la valeur neutre de 100, atteignant 92 contre le yen et un niveau record de 76 contre la livre", explique Michael Hall, responsable de la distribution chez Spectrum Markets.

L'inflation dans la zone euro a été dopée ces dernières semaines par la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires en particulier, qui ont augmenté de façon spectaculaire depuis l'invasion de l'Ukraine. Le continent a déjà enregistré un taux record de 5,9% en février, bien au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne, et la plupart des économistes prévoient de nouvelles hausses à venir. L'incertitude quant à la direction et à la force de la réponse politique de la BCE reste un facteur clé dans la réflexion des investisseurs sur la devise.

En revanche, le sentiment des investisseurs particuliers a semblé privilégier la livre sterling, également par rapport au dollar américain, où le SERIX a maintenu la dynamique de hausse observée cette année et a atteint 103. Cela pourrait être considéré comme un signe de confiance pour la Banque d'Angleterre, qui se concentre sur la lutte contre l'inflation, anticipant un nouveau resserrement ciblé de la politique monétaire. Par ailleurs, le secteur des services, important pour l'économie britannique, est moins affecté par la hausse des prix de l'énergie.

Au cours du mois de mars 2022, un nombre record de 120,5 millions de produits dérivés de bourse ont été négociés sur Spectrum, 35,6 % des transactions ayant eu lieu en dehors des heures traditionnelles (soit entre 17h30 et 9h00 CET). 86,1% des produits dérivés de bourse portaient sur des indices, 3,6% sur des paires de devises, 8,5% sur des matières premières et 1,8% sur des actions, les trois principaux marchés sous-jacents négociés étant le DAX 40 (27,1%), le S&P 500 (18,9%) et l'OMX 30 (14,9%).

Contact Media

Marielle Morerod

T: +41 79 607 93 92

E-Mail: mmo@te-communications.ch

Infographie - https://mma.prnewswire.com/media/1796932/Spectrum_Markets_1.jpg

Communiqué envoyé le 14 avril 2022 à 03:10 et diffusé par :