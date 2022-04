MitoQ dévoile une nouvelle image de marque pour se placer à l'avant-garde de la catégorie émergente de la santé cellulaire et pour refléter son positionnement unique en tant que chef de file scientifique





MitoQ Ltd., une société néo-zélandaise de santé cellulaire qui a mis au point le premier antioxydant ciblé sous-cellulaire au monde qui combat directement le stress cellulaire, annonce aujourd'hui une transformation totale de sa marque avec l'arrivée d'un nouveau design, d'un langage visuel mis à jour et d'un conditionnement durable. MitoQ est le développeur de la molécule de santé cellulaire de prochaine génération, du même nom, dont il a été prouvé scientifiquement qu'elle pénètre profondément dans les cellules pour réduire le stress cellulaire. En soutenant la source primaire d'énergie de l'organisme - les mitochondries - MitoQ est capable de cibler le stress cellulaire, d'améliorer l'énergie, d'augmenter la récupération à l'effort et la résilience, et de promouvoir un vieillissement sain. Cette puissante technologie cellulaire brevetée et les ingrédients actifs de MitoQ resteront les mêmes, mais cette nouvelle image de marque renforce la mission de l'entreprise, sa position différenciée sectorielle et son rôle en tant que pionnier de la santé cellulaire grâce à une nouvelle identité visuelle et un nouveau ressenti, y compris en termes d'emballage, de communications visuelles et de message de la marque.

"MitoQ est plus qu'un supplément. Il est biologiquement conçu pour une efficacité et une sécurité exceptionnelles, et s'appuie sur des décennies de recherche mondiale indépendante issue d'essais cliniques et de centaines de publications scientifiques à comité de lecture", déclare Mahara Inglis, chef de la direction de MitoQ. "La refonte de notre image de marque est une des mesures que nous avons prises pour sensibiliser le public au rôle que jouent les cellules dans le bien-être général, et pour attirer l'attention sur notre technologie unique. Tous les éléments de notre nouvelle image de marque et de nos emballages sont conçus pour refléter la position unique que nous occupons, non seulement dans le domaine de la santé et du bien-être, mais aussi dans la catégorie émergente de la santé cellulaire que nous révolutionnons depuis des décennies, ainsi que l'impact positif que nous avons sur la vie des gens. MitoQ aide toutes les personnes ? qu'elles gèrent un problème de santé, qu'elles répondent aux exigences professionnelles ou privées, ou tout simplement qu'elles veuillent "mieux" vieillir en réduisant le stress cellulaire. Nous voulions que notre nouvelle marque dépeigne visuellement notre expertise scientifique brevetée et plaise à toutes celles et ceux voulant améliorer leur santé, en commençant au plus petit niveau: leurs cellules. Cette nouvelle image de marque saisit l'essence même de la mission, du mécanisme d'action unique et de l'expérience utilisateur positive de MitoQ, et nous sommes ravis de la présenter au monde entier."

La refonte de MitoQ a pour but de revitaliser le positionnement de la marque, d'établir un point de différenciation précis dans la catégorie et de garantir que tous les emballages soient durables pour éviter les inefficiences susceptibles d'avoir des retombées néfastes sur l'environnement. Dans l'optique d'éclairer la stratégie et l'exécution de la refonte de sa marque, MitoQ a collaboré avec le cabinet britannique de conseils en transformation de marque, Born Ugly. Grâce à un processus collaboratif et souple, Born Ugly a su accompagner MitoQ pour définir plus précisément l'identité, la vision et l'objectif de la marque, y compris l'élaboration de perspectives commerciales et de consommation, le développement d'un plan stratégique, la définition, la création et le design de la marque, et son activation. Cette collaboration a pivoté autour de l'évolution de la mission de la marque, qui visait jusque-là à aider les consommateurs à "répondre aux exigences de la vie", et qui ambitionne aujourd'hui de "réaliser les objectifs de chacun" grâce à des produits et des expériences. Cette approche a dû surmonter les différences culturelles et englober les motivations variées pour intégrer MitoQ dans ses marchés clés, à savoir les États-Unis et la Chine. Un état d'esprit unificateur a été défini pour connecter les différents publics ancrés dans une vérité humaine immuable d'après laquelle lorsque nous nous sentons au mieux de nous-mêmes, nous avons l'influence la plus positive possible sur les personnes qui nous entourent.

La nouvelle articulation visuelle de MitoQ puise dans l'idée que de petits changements peuvent avoir un effet boule de neige positif sur l'état général de santé, le quotidien, et la collectivité dans son ensemble. La "puissance de ce qui est petit" est le principe qui a influencé chaque aspect de la nouvelle image de marque de MitoQ, y compris l'emballage d'inspiration cellulaire, l'identité visuelle, les illustrations, les animations, le langage, et un logo qui s'articule autour d'un univers optimisé au coeur de la petite molécule de MitoQ. En deux mots, le message de la marque est que ce qui est petit peut accomplir de grandes choses.

"Cette journée représente un cap important dans l'histoire et la croissance de notre entreprise. MitoQ est non seulement un pionnier reconnu des nouvelles technologies de la catégorie émergente de la santé cellulaire, mais aussi un soutien indéfectible aux personnes soucieuses de leur santé, qui s'engage à avoir un impact positif global", déclare John Marshall, responsable marketing chez MitoQ. "Ce projet est la somme d'un travail intensif et gratifiant pour tout le réseau commercial. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers nos partenaires stratégiques, nos conseillers externes et internes, l'équipe MitoQ et les millions de clients du monde entier qui ont fourni les perspectives éclairées conduisant au développement de cette nouvelle marque dynamique. Nous nous réjouissons à l'idée de son déploiement commercial et de partager cette nouvelle expérience de marque avec nos clients dans différentes régions durant les prochains mois."

MitoQ est une molécule antioxydante avancée et pluri-brevetée fournissant un soutien ciblé aux mitochondries des cellules. Les mitochondries fournissent environ 90% de l'énergie dont l'organisme humain a besoin pour fonctionner. En tant que sous-produit de ce processus de production d'énergie, les mitochondries produisent également des radicaux libres, et avec l'âge (et d'autres facteurs de stress externes et environnementaux), le corps perd de sa résistance naturelle pour les diffuser. MitoQ est biologiquement conçu pour être absorbé en profondeur à l'intérieur des cellules, où il peut neutraliser les radicaux libres afin de combattre le stress cellulaire. Ce mécanisme optimise la production d'énergie, la récupération à l'effort, les défenses immunitaires, la concentration et la santé en général. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.mitoQ.com.

MitoQ est disponible mondialement via le site web de la marque (www.mitoQ.com) et sur Amazon.com.

A propos de MitoQ

MitoQ est une société néo-zélandaise de santé cellulaire qui a inventé une molécule avancée dont la capacité à cibler des cellules pour améliorer l'état de santé a été cliniquement prouvé. Créé à l'université d'Otago dans les années 1990, l'ingrédient unique de MitoQ est disponible dans un éventail de produits cellulaires conçus pour renforcer la santé et réaliser les ambitions de chacun. Les avantages potentiels de MitoQ pour la santé ont fait l'objet de 12 essais cliniques et figurent dans plus de 600 publications de recherche indépendante d'entités telles que la Harvard Medical School, l'UCLA et l'université de Cambridge. La société détient 60 brevets à l'échelle mondiale. Pour de plus amples renseignements sur la société et ses produits, rendez-vous sur www.mitoQ.com

