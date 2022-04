Trillium Flow Technologiestm fait l'acquisition de Termomeccanica Pompe





STAMFORD, Connecticut, et HOUSTON et LONDRES et MILAN et LA SPEZIA, Italie, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Nous sommes heureux d'annoncer que Trillium Flow Technologies (« Trillium ») a finalisé son acquisition de Termomeccanica Pompe.

En activité depuis plus de 110 ans depuis son siège de La Spezia, Ligurie, en Italie, Termomeccanica Pompe propose une vaste gamme de pompes verticales à turbine et pompes à carter fendu hautement techniques utilisées sur les marchés de la transmission de l'eau, du dessalement, de la production d'électricité, du pétrole et du gaz. De plus, Termomeccanica Pompe exploite une organisation de service d'équipement rotatif orientée solution qui dessert le Moyen-Orient et l'Europe.

Trillium Flow Technologies, une société du portefeuille de First Reserve, a pour principale mission d'aider passionnément ses clients en leur fournissant des produits et services de haute performance pour les aider à répondre aux besoins critiques du monde actuel, toujours plus exigeant.

L'ajout des produits et services de Termomeccanica Pompe, associés à Gabbioneta, Begemann, Floway, Roto-Jet, WEMCO1 et WSP permet de placer l'entreprise en position de force pour offrir une gamme complète de solutions de pompage complémentaires à ses clients. Plus précisément, Termomeccanica Pompe permet à Trillium d'étendre ses activités aux applications des infrastructures hydrauliques.

Paolo Macchi, directeur général de Trillium Pumps Italie, a déclaré : « Les produits et services de Termomeccanica Pompe combinés à l'offre de pompe de Trillium nous permettent de participer à des projets et à des marchés auxquels les entreprises n'avaient pas accès. »

Edoardo Garibotti, directeur général de Termomeccanica Pompe, a déclaré : « Ajouter de la valeur aux projets des clients est dans l'ADN de Termomeccanica Pompe : toute notre organisation tourne autour du développement et de la proposition de solutions de pompage sous forme de produits et de services adaptés aux besoins spécifiques de nos clients. Il s'agit d'une valeur que nous partageons avec Trillium Flow Technologies, qui, grâce à sa portée mondiale, permettra à Termomeccanica Pompe de renforcer davantage son héritage. »

David Paradis, PDG de Trillium Flow Technologies a ajouté : « Je tiens à remercier les membres de notre équipe de Termomeccanica Pompe et de Trillium de l'excellent travail accompli pour rassembler les entreprises. L'ajout de Termomeccanica Pompe à notre portefeuille nous offre une meilleure position en tant que fournisseur mondial de turbines verticales haute performance et de pompes à carter fendu. Plus spécifiquement, Termomeccanica Pompe étend son offre aux applications de l'eau et à d'autres applications d'infrastructures critiques. La gamme de produits de haute technologie de Termomeccanica Pompe, sa chaîne logistique robuste, son processus de fabrication de classe mondiale, ses capacités de test étendues, et une vaste organisation de service après-vente combinée à celle de nos marques Gabbioneta et Floway nous permettra de présenter une offre de produits unifiée et complète à nos clients du monde entier. »

À propos de Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies est un concepteur, fabricant et fournisseur de services après-vente de vannes et de pompes utilisées dans les infrastructures essentielles du secteur de l'énergie et dans des applications industrielles plus larges. Son portefeuille de marques bien établi sert des clients dans les secteurs de l'eau et des eaux usées, de la production d'électricité mondiale, du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière et des processus généraux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.trilliumflow.com .

À propos de First Reserve

First Reserve est une société majeure d'investissement privé au niveau mondial qui se concentre exclusivement sur l'énergie. Forte de plus de 38 ans de connaissance du secteur, d'expertise en matière d'investissement et d'excellence opérationnelle, l'entreprise a cultivé un réseau durable de relations mondiales qui lui a permis de lever 32 milliards de dollars de capitaux. First Reserve a réalisé plus de 700 transactions (y compris des placements sur des plateformes et des acquisitions complémentaires), créant ainsi plusieurs sociétés énergétiques remarquables tout au long de l'histoire de la société. Les sociétés de son portefeuille opèrent sur six continents, couvrant tout le domaine énergétique depuis le pétrole et le gaz d'amont en aval, en passant par les ressources, les équipements et les services, ainsi que les infrastructures associées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.firstreserve.com .

