La voie de CHINT vers la RSE : Quatre années de dévouement en Égypte





CHINT ne considère rien de plus important que sa responsabilité envers la communauté. La filiale de CHINT en Égypte s'est enracinée dans la communauté locale dès sa création en 2019, n'épargnant aucun effort pour soutenir le peuple égyptien et nouant des liens solides à travers le pays grâce à ses actions caritatives.

Récemment, la filiale égyptienne et Orman Charity ont lancé conjointement une activité de dons caritatifs, en envoyant des denrées alimentaires et d'autres matériaux à près de 1 000 familles locales, ainsi que des voeux et des bénédictions à nos amis égyptiens. C'est la quatrième année consécutive que CHINT offre un don de charité à l'Égypte.

Pour sa part, Sahar Salama de l'association Orman Charity a déclaré : "CHINT a été un grand donateur dans le passé. Nous aimerions maintenir ces dons".

"S'efforcer de construire une entreprise compatissante" est l'ambition que Yassin Ma, Directeur national de CHINT en Égypte, a inculquée dès le premier jour de la création de la société en 2019 et la promesse que lui et son équipe ont tenue au cours des quatre dernières années. Yassin Ma a également déterminé la politique commerciale - non seulement pour fournir des services avancés de technologie de l'énergie, mais aussi pour reproduire la philosophie d'entreprise et le style de gestion avancés de CHINT en Égypte", a-t-elle ajouté.

Yassin Ma a souligné : "L'activité de don faite en coopération avec l'Orman Charity sera un projet de marque locale de CHINT à l'avenir. Nous devons réaliser du bon travail en assumant notre responsabilité sociétale et en transmettant la compassion de CHINT".

L'autonomisation de la zone locale, visant à stimuler le développement, est un aspect fondamental de la constitution de CHINT. Depuis 2019, CHINT Egypte a continuellement fait des dons à des organisations caritatives, des universités et d'autres institutions, aidant ainsi plus de 3 000 familles et étudiants à faible revenu.

En 2021, CHINT était en tête de la liste des 100 entreprises privées les plus socialement responsable en Chine. Depuis sa création il y a 38 ans, CHINT s'est engagée à remercier la société, en cherchant à créer de la valeur pour ses clients, en développant ses employés et en assumant sa responsabilité sociétale. CHINT a également créé la CHINT Public Welfare Foundation à des fins caritatives. Jusqu'à présent, CHINT a fait des dons d'une valeur de plus de 70 millions de dollars à diverses entreprises du secteur public.

En outre, CHINT a également déployé des efforts pour explorer un nouveau modèle combinant l'aide public et l'industrie dans divers domaines tels que les dons à l'éducation, la lutte contre la pauvreté par le développement industriel, la revitalisation rurale, la lutte contre le COVID-19, les secours en cas de catastrophe et la protection de l'environnement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

