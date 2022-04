5 bonnes raisons pour effectuer des paiements internationaux via un compte professionnel : DNBC Financial Group





Pour triompher dans l'économie globale d'aujourd'hui et remporter des ventes face à la concurrence étrangère, les entreprises doivent offrir à leurs clients des conditions de vente attrayantes doublées de mécanismes de paiement adéquats pour les entreprises internationales. Le transfert bancaire ou les coopératives de crédit restent les moyens les plus courants de régler les factures des entreprises internationales, mais le taux de change est élevé.

Une autre option est considérée comme l'une des meilleures solutions de paiement international pour les entreprises : les fournisseurs de paiement en ligne. DNBC va maintenant vous donner 5 bonnes raisons d'effectuer des paiements internationaux pour les entreprises via un compte professionnel afin d'éviter la perte de clients potentiels au profit de la concurrence, pour ne pas avoir envisagé d'autres choix de paiement.

1. Être transparent

Les hommes d'affaires craignent de devoir payer des frais élevés en effectuant des paiements commerciaux internationaux. Effectuer des paiements transfrontaliers peut se révéler quelque chose de compliqué et coûteux en raison de frais cachés et de calculs de taux de change déconcertants. Veillez à toujours connaître les taux de change et les coûts associés aux services de transfert d'argent avant d'effectuer une transaction.

2. Effectuer des transferts dans le monde entier dans de nombreuses devises

L'argent liquide est toujours préféré pour les achats, mais tout le monde n'est pas prêt à l'accepter, surtout lorsqu'il s'agit de paiements commerciaux internationaux. Le paiement d'hypothèques et d'autres factures dans un pays étranger représente une contrainte énorme pour tout homme d'affaires.



DNBC Financial Group permet les virements SWIFT et SEPA vers 170 pays et territoires dans le monde, ce qui offre ainsi à nos clients un éventail de possibilités de transfert au taux le plus bas possible et à la vitesse la plus rapide possible.

3. Organiser les dossiers de votre entreprise

Disposer d'un compte chèque professionnel pour effectuer des paiements commerciaux internationaux est une excellente idée pour les hommes d'affaires qui doivent gérer leur entreprise. Le compte peut stocker à la fois des chèques reçus et émis, ce qui vous permet de suivre les coûts, contrôler les dépenses, éviter les dépassements et calculer facilement la marge bénéficiaire.



Avec DNBCnet Mobile App, vous pouvez vérifier le solde de votre carte de paiement à tout moment et depuis n'importe quel endroit grâce à DNBCnet, SMS Banking ou dans n'importe quel guichet automatique. De plus, nous vous proposons d'exporter les relevés électroniques de vos transactions sur un mois ou plusieurs mois.

4. Limites de transfert



Le montant maximum par transfert est l'un des prérequis arrivant en tête pour la création d'un compte chèque professionnel. Certains fournisseurs exigent un paiement minimum, tandis que d'autres n'ont aucune restriction. Il est essentiel de trouver une source ou un fournisseur capable de répondre systématiquement aux demandes de votre entreprise.

Ici chez DNBC, la limite de transaction peut monter jusqu'à 500 000 EUR par jour pour des comptes professionnels.

5. Vitesse de transfert

Étant donné que les paiements commerciaux internationaux par virement bancaire exigent au client de se rendre à la banque physique pour remplir des papiers, cette méthode est considérée comme extrêmement chronophage. Ou alors, lorsque vous avez besoin d'un transfert instantané, les coopératives de crédit peuvent être ce qui convient le mieux. Toutefois, il faut savoir que les frais de ces services sont plus élevés que ceux d'autres méthodes !

Les fournisseurs de paiement en ligne comme DNBC offrent des coûts de transaction plus bas mais avec les mêmes avantages. Il faut de un à trois jours ouvrables pour traiter la plupart des devises, sachant que certaines devises peuvent demander plus de temps. Voici la vitesse moyenne des transactions de DNBC Financial Group :

- Services SWIFT pour les transferts internationaux : 02-05 jours ouvrables

- Virement SEPA pour la zone euro : 01-02 jours ouvrables

Effectuer des paiements internationaux via des comptes professionnels avec DNBC

DNBC Financial Group s'efforce de devenir le meilleur compte commercial pour les paiements internationaux. Nous offrons une expérience bancaire en ligne complète, des transactions financières dans plus de 170 pays avec de nombreuses devises, et nous sommes toujours là pour vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Découvrez comment DNBC peut vous aider à mieux effectuer les paiements internationaux.

