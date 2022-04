DORSETT WANCHAI SE MUNIT DE ROBOTS HIGH-TECH





Pour assurer aux clients un séjour en quarantaine sécuritaire et sain.

À partir de 990 dollars de Hong Kong par nuit, incluant 3 repas quotidiens et des crédits en espèces de 24 à 110 dollars américains.

HONG KONG, le 13 avril 2022 /CNW/ - L'hôtel primé Dorsett Wanchai à Hong Kong, tient sa promesse de prendre soin de ses invités, symbolisée par le mot-clic #DorsettCares, en intégrant une nouvelle équipe de robots et de solutions haute technologie à son hôtel, faisant passer ses mesures d'hygiène au niveau supérieur.

Ces mesures vont de la station d'assainissement Intelligent iCleanic, qui désinfecte le corps de la tête aux pieds et les effets personnels des invités, le robot autonome de nettoyage et de désinfection « Whiz Gambit » et le robot Gambit portatif, qui s'assurent que toutes les aires et les pièces communes sont dépourvues de virus, sans oublier le purificateur d'air UV-C qui garantit la meilleure qualité d'air et le robot RICE qui permet de fournir des commodités sans contact. Ces robots sont maintenant en service pour assurer à tous les clients le séjour le plus sécuritaire, le plus sain et le plus rafraîchissant possible.

En tant que « l'un des meilleurs hôtels de Hong Kong pour la quarantaine » recommandé par Discovery, Cathay Pacific et le Time Out Magazine, et considéré comme le « meilleur hôtel pour la quarantaine à Hong Kong - Argent » par Expat Living, le Dorsett Wanchai offre un forfait quarantaine de 7 nuits au coût de 990 dollars de Hong Kong par nuit, incluant 3 repas quotidiens et un crédit en espèces allant de 24 à 110 dollars américains pour le séjour des clients.

Désinfecter sans effort avec le robot « Whiz Gambit » et le Gambit portatif.

Dorsett Wanchai a déniché le meilleur robot certifié SGS, le « Whiz Gambit », qui tue le virus de la COVID-19, les bactéries, les champignons en suspension dans l'air avec une efficacité de 99,99 %, peut nettoyer en profondeur les tapis et désinfecter tous les recoins du hall de l'hôtel, des étages des invités et de toutes les aires communes. Il génère également des particules désinfectantes sous forme de vapeur sèche qui laisse une couche d'agent protecteur antimicrobien efficace durant plus de 45 jours afin de détruire efficacement les microorganismes sur toutes les surfaces exposées.

Le départ des invités est suivi de procédures de nettoyage complètes avec le nettoyant désinfectant 2.0 de qualité hospitalière d'Ecolab, puis d'une désinfection complète grâce à un revêtement antimicrobien de la chambre avec le Gambit portatif, aussi puissant que le compartiment de biodécontamination du « Whiz Gambit », pouvant être contrôlé au moyen d'une application mobile.

Des mesures de sécurité supplémentaires

Le Dorsett Wanchai garantit également une qualité d'air intérieur optimale, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à des purificateurs d'air dotés de la technologie HEPA (haute efficacité pour les particules de l'air) et UV-C, dans les 454 chambres et sur tous les étages.

Afin de réduire au minimum les contacts humains, le robot RICE aidera le personnel à distribuer des commodités aux clients dans tout l'hôtel lorsqu'ils appelleront pour obtenir des services supplémentaires.

Les humains et l'IA unissent leurs forces pour créer l'équipe parfaite

« Nous sommes ravis d'accueillir ces collègues haute technologie qui peuvent faire un travail supérieur à celui d'un humain en matière de nettoyage et de désinfection, amenant ainsi nos mesures de sécurité à un niveau supérieur. Grâce à eux, notre personnel peut maintenant passer plus de temps à s'occuper de nos invités », a déclaré Mme Anita Chan, directrice générale de Dorsett Wanchai, Hong Kong.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT pour un séjour sain et sécuritaire au Dorsett Wanchai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1796167/High_tech_Droids_at_Dorsett_Wanchai.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1796168/Disinfecting_Guestroom_with_Portable_Gambit.jpg

SOURCE Dorsett Wanchai, Hong Kong

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 21:16 et diffusé par :