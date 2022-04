Laiye acquiert Mindsay pour accompagner la transition du marché vers l'automatisation intelligente





PARIS et BEIJING, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de l'automatisation intelligente Laiye a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Mindsay, une plateforme européenne de premier plan de chatbot et de voicebot pour les entreprises. L'ajout d'intelligence artificielle conversationnelle fait avancer Laiye vers son objectif de devenir le leader mondial des logiciels d'automatisation intelligente de nouvelle génération. Laiye prévoit également de mettre en place un nouveau centre de recherche et développement à Paris.

« Laiye et Mindsay ont été crées avec la même vision : aider les entreprises dans leur transformation digitale à devenir plus efficaces, efficientes et performantes. Cette acquisition fait suite à un investissement de 50 millions de dollars dans la zone EMEA de Laiye. Elle marque une étape importante dans notre démarche visant à créer la solution d'automatisation intelligente la plus complète, la rendant abordable et accessible pour aider les entreprises à faire mieux et être meilleures », a déclaré Guanchun Wang, président et PDG de Laiye.

Le marché de l'automatisation intelligente est en plein essor. Gartner prévoit que les logiciels indépendants des processus, tels que l'automatisation robotisée des processus (RPA), l'intelligence artificielle (IA), le traitement intelligent des documents (IDP), les chatbots et le Process Mining représenteront un marché de près de 46 milliards de dollars d'ici 2025. Cela est en grande partie attribuable au fait que les organisations accélèrent rapidement leurs plans de transition numérique pour faire face aux répercussions de la pandémie. Gartner prévoit également qu'une main-d'oeuvre formée au digital poussera les entreprises à accélérer leurs plans de transformation d'au moins cinq ans pour s'adapter et survivre dans un monde post-pandémie.

« L'acquisition de Mindsay offre à nos clients une technologie puissante, low-code et no-code avec peu voire pas de code pour automatiser le service client et les processus administratifs. Combinez cela avec notre offre d'automatisation des processus pour rationaliser les tâches répétitives et une interface conversationnelle qui comprend le langage humain, et vous avez une plateforme de pointe pour digitaliser et automatiser les départements clés de votre entreprise », a expliqué Ronen Lamdan, PDG international de Laiye.

Guillaume Laporte, PDG et cofondateur de Mindsay, a déclaré : « De plus en plus d'entreprises ont réalisé le rôle vital des chatbots alimentés par l'IA conversationnelle dans la mise en place de puissantes expériences en libre-service, et Mindsay a joué un rôle clé dans ce domaine. Nous sommes très heureux de rejoindre Laiye dans cette période charnière. Nous sommes extrêmement impressionnés par la qualité exceptionnelle des équipes et de la technologie de Laiye. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir plus de valeur à nos clients dans le monde entier. »

Guillaume Laporte deviendra le Directeur de l'activité internationale Chatbot de Laiye. Ilias Hicham et Pierre Pakey, cofondateurs de Mindsay, deviendront respectivement Directeur Produit Chatbot pour l'activité internationale de Laiye et Directeur de l'Innovation Produit de la gamme Intelligent Document Process.

Matthieu Lattes, General Partner de WhiteStar Capital a déclaré : « Nous avons été honorés de contribuer au développement de Mindsay au cours des dernières années et nous sommes ravis de nous associer à Laiye pour bâtir un leader mondial dans le domaine de l'automatisation intelligente. Nous sommes convaincus que le regroupement de nos entités permettra de trouver la combinaison appropriée de compétences, de personnes et d'empreinte géographique pour atteindre nos ambitions. »

Bureau de presse de Laiye : Sylvia McKaige sylvia.mckaige@salweengroup.com

