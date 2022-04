JAMP Pharma lance SIMLANDI(MC) au Canada, une NOUVELLE formulation à haute concentration, à faible volume et sans citrate, biosimilaire d'Humira®





SIMLANDItm permet aux patients d'accéder à des formulations d'adalimumab à haute concentration, à faible volume et sans citrate, en format 40 mg/0,4 mL et 80 mg/0,8 mL, non disponibles au Canada avant cette semaine.

SIMLANDItm est le premier produit biosimilaire de l'adalimumab lancé par une société basée au Canada, le groupe JAMP Pharma.

La création de BIOJAMPMC ainsi que l'introduction du programme de soutien aux patients JAMPCareMC sont destinées à simplifier la transition des patients vers SIMLANDIMC.

BOUCHERVILLE, QC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le groupe JAMP Pharma («?JAMP Pharma?»), une société pharmaceutique canadienne dont le siège social est situé dans la région de Montréal, a annoncé aujourd'hui le lancement de SIMLANDIMC, un biosimilaire d'Humira® (adalimumab) à haute concentration, à faible volume et sans citrate, développé et fabriqué par Alvotech. Ce biosimilaire, contenant 100 mg/mL d'adalimumab avec des présentations de 40 mg/0,4 mL et 80 mg/0,8 mL, est le premier biosimilaire à être commercialisé par BIOJAMPMC, une division biosimilaire du groupe JAMP Pharma.

«?Nous sommes heureux d'être la première entreprise canadienne à offrir aux patients adultes du Canada l'accès à une formule d'adalimumab à haute concentration et sans citrate. SIMLANDI offrira également une dose unique de 80 mg/0,8 mL qui peut réduire de 50 % le nombre d'injections de départ pour certains patients. Cela sera particulièrement intéressant pour les patients adultes souffrant d'affections telles que la colite ulcéreuse modérée à sévère et la maladie de Crohn?», a déclaré Louis Pilon, PDG du groupe JAMP Pharma.

«?C'est avec une grande fierté que nous annonçons notre premier lancement commercial de BIOJAMP. Il s'agit d'une étape importante pour le groupe JAMP Pharma qui contribuera à réduire les coûts du système de santé canadien et, surtout, qui apportera une valeur ajoutée aux patients qui auront désormais accès à ce biosimilaire d'Humira® à haute concentration?», a déclaré Bruno Mäder, président et chef des opérations du groupe JAMP Pharma.

En janvier 2022, JAMP Pharma et Alvotech ont annoncé l'approbation au Canada de SIMLANDI, un candidat biosimilaire à haute concentration de Humira® (adalimumab), qui a été développé sous le nom d'AVT02 par Alvotech.

SIMLANDI est un anticorps monoclonal (mAb) kappa recombinant entièrement humain de type immunoglobuline G1 (IgG1) qui se lie spécifiquement au facteur de nécrose tumorale-? (TNF) et bloque son interaction avec les récepteurs TNF p55 (TNFR1) et p75 (TNFR2) de la surface cellulaire, neutralisant ainsi l'effet du TNF dans les états inflammatoires.

En février 2022, JAMP Pharma a annoncé la création de BIOJAMPtm dans le cadre de son objectif de s'imposer comme un leader sur le marché canadien des biosimilaires. BIOJAMPMC et son programme de soutien aux patients JAMPCareMC sont tous deux conçus pour simplifier le processus de transition vers des médicaments biosimilaires moins coûteux.

À propos d'AVT02

AVT02 est un anticorps monoclonal et un biosimilaire d'Humira® (adalimumab). AVT02 est présentement approuvé auprès de l'UE (Hukyndra®), du Canada (SimlandiMC) et du Royaume-Uni (Hukyndra®). Les dossiers d'AVT02 sont en cours d'examen dans plusieurs pays?; aux États-Unis, le BLA (Biologic Licence Application) initial pour l'approbation en tant que biosimilaire est en statut différé, dans l'attente du résultat de la ou des inspections de la FDA. JAMP Pharma détient les droits exclusifs de commercialisation d'AVT02 au Canada sous le nom commercial SIMLANDI.

Au Canada, SIMLANDI a été approuvé pour les indications suivantes : polyarthrite rhumatoïde, arthrite idiopathique juvénile polyarticulaire, arthrite psoriasique, spondylarthrite ankylosante, maladie de Crohn de l'adulte, colite ulcéreuse de l'adulte, hidradénite suppurée de l'adulte et de l'adolescent (12 à 17 ans pesant ? 30 kg), psoriasis et uvéite de l'adulte et de l'enfant.

À propos de JAMP Pharma Group

Le Groupe JAMP Pharma est une entreprise canadienne dont le siège social est situé dans la région de Montréal. Ayant connu une croissance remarquable au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est actif dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de près de 300 molécules. Le Groupe figure parmi les leaders de l'industrie en termes de volume annuel de prescriptions1 et est le leader canadien en matière de lancement de produits2. Le Groupe possède également une division Wampole-Laboratoire Suisse avec plus de 180 produits en vente libre.

(1) Fabricants de produits pharmaceutiques ayant le volume d'ordonnances déclaré le plus élevé au Canada d'août 2018 à août 2021. Basé en partie sur les données obtenues sous licence d'IQVIA Solutions Canada inc. sur le service d'information suivant : CompuScript, d'août 2018 à août 2021. Tous droits réservés. Cette déclaration n'est pas nécessairement celle d'IQVIA Solutions Canada inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées ou filiales. (2) Nombre total d'avis de conformité (AC), Santé Canada, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. (Information publique disponible sur le site https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/notice-compliance.html)

SOURCE Groupe JAMP Pharma

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 19:58 et diffusé par :