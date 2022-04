Nexo lance la première carte adossée à une ligne de crédit en cryptomonnaies en partenariat avec Mastercard et DiPocket





Nexo, l'institution réglementée leader pour les actifs numériques, a lancé officiellement aujourd'hui sur certains marchés européens la Nexo Card, première carte Mastercard du genre adossée à des cryptomonnaies. Pour le lancement, Nexo s'associe avec Mastercard et DiPocket, permettant à ses utilisateurs d'accéder à des liquidités alimentées par des cryptomonnaies sur plus de 92 millions de sites marchands à travers le monde.

La Nexo Card est la première carte au monde qui permet à ses utilisateurs de dépenser sans avoir à vendre leurs actifs numériques. Nexo s'est associée à DiPocket, l'émetteur de cartes de Nexo pour la nouvelle offre en Europe, et Mastercard en tant que société de technologie et réseau de paiement, pour offrir diverses caractéristiques innovantes à la Nexo Card :

Vos cryptos restent : La Nexo Card est reliée à une ligne de crédit adossée à des cryptomonnaies, fournie par Nexo, qui démarre et reste à 0 % de TAEG*. Elle permet aux titulaires de cartes d'utiliser leurs actifs numériques comme collatéral plutôt que de les vendre. La ligne de crédit est dynamique et peut utiliser de multiples actifs comme collatéral dont, entre autres, Bitcoin, Ethereum et Tether.

: La carte n'exige aucun remboursement minimum, mensuellement, ni frais d'inactivité. Il n'y a pas de frais de change jusqu'à 20 000 euros par mois. 2 % de récompenses en cryptos : Chaque transaction avec la Nexo Card donne lieu à un cashback instantané en cryptos, payé en Bitcoin ou dans le jeton NEXO natif de Nexo. Cela veut dire que les utilisateurs peuvent non seulement conserver la propriété de leurs actifs numériques, mais aussi recevoir jusqu'à 2 % en cryptomonnaies gratuites avec chaque achat, qui deviennent automatiquement disponibles sur leur compte Nexo.

Grâce à l'infrastructure avancée fournie par DiPocket et Mastercard, la Nexo Card sera acceptée par 92 millions de commerçants à travers le monde chez lesquels Mastercard est acceptée, permettant aux investisseurs de dépenser jusqu'à 90 % de la valeur fiduciaire de leurs cryptos en quelques secondes sans avoir à en vendre une seule.

Antoni Trenchev, cofondateur et associé directeur chez Nexo, a déclaré :

« Le lancement de la Nexo Card en Europe en partenariat avec Mastercard et DiPocket constitue un important jalon pour nous et la dernière preuve de l'immense synergie entre le réseau financier existant et les actifs numériques. Ce produit unique permettra à des millions de personnes, initialement en Europe puis dans le monde entier, de dépenser instantanément sans avoir à abandonner le potentiel de leurs cryptomonnaies, offrant ainsi une utilité au quotidien sans précédent pour la catégorie d'actifs émergente. »

Fedele Di Maggio, cofondateur et PDG de DiPocket, a affirmé :

« DiPocket est ravie d'avoir été choisie comme émetteur de la Nexo Card, une solution vraiment novatrice conçue pour répondre aux besoins de millions d'investisseurs dans les actifs numériques. Notre partenariat avec Nexo et Mastercard dans le cadre de ce projet est un exemple caractéristique de la manière dont la technologie financière intégrée de DiPocket permet à des entreprises visionnaires d'offrir de la valeur et de la commodité à leurs clients. »

Raj Dhamodharan, responsable des partenariats et des produits crypto et blockchain chez Mastercard, a déclaré :

« Mastercard pense que les actifs numériques révolutionnent le paysage financier et nous sommes à la pointe de l'innovation avec des programmes comme notre partenariat avec Nexo, visant à proposer aux particuliers des choix nouveaux et uniques en leur genre pour payer et activer leurs avoirs en cryptomonnaies. Nous sommes enthousiasmés de continuer à innover dans le domaine des paiements en rendant les actifs numériques plus accessibles dans l'ensemble de l'écosystème. »

Au début de cette année, Nexo a terminé le déploiement partiel de la Nexo Card dans certains pays européens, ciblant un groupe représentatif qui a collectivement montré un très grand intérêt et généré un volume de transactions extraordinaire, prouvant qu'il y a une forte demande pour ce produit financier. Dans les prochaines étapes du développement de la Nexo Card, la société prévoit d'ajouter une fonctionnalité de carte de débit et d'élargir l'offre à l'international, entre autres nombreuses améliorations.

*Le crédit à coût zéro de Nexo est disponible pour les clients Nexo éligibles qui maintiennent un ratio prêt/valeur de 20 % ou moins.

À propos de Nexo

Nexo est la plus importante institution d'actifs numériques réglementée au monde. La société a pour mission de maximiser la valeur et l'utilité des cryptomonnaies en proposant un service Exchange avec plus de 300 paires de marchés, des lignes de crédit Instant Crypto fiscalement avantageuses, une suite Earn Crypto Interest à rendement élevé et des capacités sophistiquées de négociation et d'opérations de gré à gré, tout en fournissant une assurance de garde de premier plan et la sécurité de qualité militaire du Nexo Wallet. Nexo a traité plus de 80 milliards de dollars pour plus de 4 millions d'utilisateurs dans plus de 200 juridictions. Visitez nexo.io pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Mastercard (NYSE : MA)

Mastercard est une société technologique mondiale dans l'industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités inestimables.

À propos de DiPocket

DiPocket est un fournisseur de premier plan de solutions de paiement intégrées pour les entreprises. Autorisée en tant qu'institution de monnaie électronique en Lituanie et au Royaume-Uni, DiPocket exploite un écosystème de niveau 1 offrant le plus haut niveau de résilience et de sécurité. L'offre de la Société complète celle des banques traditionnelles avec un large éventail de produits personnalisés, parmi lesquels des cartes de paiement, des paiements de carte à carte, des paiements SEPA EUR et UK plus rapides et l'open banking.

Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce communiqué ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement ou financier. Les prêts adossés à des cryptomonnaies, associés à une forte volatilité des marchés, sont susceptibles de vous exposer à des risques.

