I Squared Capital annonce la nomination d'un nouveau partenaire de fonds ainsi que d'un nouveau conseiller principal en matière de politiques





Le comité de direction d'I Squared Capital est ravi d'annoncer l'arrivée de deux vétérans dynamiques de l'industrie au sein de son équipe mondiale. Damian Darragh rejoint le fonds ISQ Global Infrastructure Equity Funds en tant qu'associé, en charge des énergies renouvelables et de la transition énergétique aux États-Unis et en Europe. Le nombre total d'associés d'I Squared Capital passe ainsi à douze. Tito Vidaurri rejoint l'équipe en tant que conseiller principal en matière de politiques, et se concentrera sur les opportunités d'investissement au Mexique et plus largement en Amérique latine.

M. Sadek Wahba, président et associé directeur général d'I Squared Capital, a déclaré : "Nous traversons une période passionnante de l'histoire d'I Squared Capital avec l'expansion continue de notre plateforme et de notre équipe. Nous sommes enthousiastes à l'idée que Damian et Tito nous rejoignent au moment où nous cherchons à identifier des opportunités uniques dans différentes régions et secteurs. Damian jouera un rôle essentiel dans notre recherche d'investissements dans la transition énergétique et Tito dirigera notre couverture du Mexique et de l'Amérique latine. Pour les avoir connus et avoir travaillé à leurs côtés pendant de nombreuses années, je suis convaincu que nous avons trouvé les meilleures personnes pour assumer ces rôles clés."

Avec plus de 25 ans d'expérience dans la direction de fonds et de sociétés de portefeuille, Damian Darragh dispose d'un parcours remarquable dans les secteurs de l'énergie, de la gestion des déchets et des transports, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Il a mis en place quatre sociétés d'énergie au cours de sa carrière : Infinis et Conrad Energy au Royaume-Uni, RTR en Italie et Everpower aux États-Unis, dont la valeur d'entreprise combinée dépasse 5 milliards de dollars. Ces entreprises ont gagné de solides positions sur le marché de l'éolien terrestre, du solaire photovoltaïque, de l'hydroélectricité, du gaz de décharge, de la production de pointe et des centrales électriques à accumulation. Damian n'est quant à lui pas étranger à I Squared Capital, puisqu'il a travaillé aux côtés de l'équipe au cours des six dernières années, notamment lors de l'acquisition de Viridian (désormais Energia) et du lancement de Conrad Energy, une nouvelle plateforme d'infrastructure fournissant au réseau électrique du Royaume-Uni une capacité de production cruciale, à réponse rapide et extrêmement flexible.

La carrière de Tito Vidaurri est longue de près de quarante ans. Tout d'abord, il a travaillé au ministère des finances mexicain où, en tant que directeur adjoint du département de la planification financière, il a participé à certaines des négociations portant sur la dette extérieure du pays. Il a assumé diverses fonctions de direction au fil des ans, notamment la direction de la banque d'investissement de Morgan Stanley pour le nord de l'Amérique latine, la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la Deutsche Bank Mexico, et plus tard la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la Bank of America et de Merrill Lynch au Mexique. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur national du Mexique pour EIG Global Energy Partners, et a été à l'origine de nombreuses opportunités d'investissement, notamment dans des projets d'énergie renouvelable dans le pays. Il est aussi membre indépendant du conseil d'administration d'Invex Controladora, un groupe financier mexicain de premier ordre.

À l'occasion de son 10e anniversaire, I Squared gère désormais plus de 34 milliards de dollars d'actifs. Cette croissance implique des ressources supplémentaires au sein de l'entreprise. Au cours des six derniers mois, 19 professionnels ont rejoint divers groupes, notamment dix au sein de l'équipe d'investissement et neuf dans le cadre d'autres fonctions. Au cours de l'année 2022 et au-delà, nous comptons renforcer nos ressources, notamment en recrutant des professionnels de l'investissement aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie, ainsi que dans les plateformes de crédit et InfraTech.

À propos d'I Squared Capital : I Squared Capital est un gestionnaire indépendant d'investissements mondiaux en infrastructures comptant plus de 34 milliards USD d'actifs sous gestion axés sur les services publics, les infrastructures numériques, l'énergie, le transport et les infrastructures sociales en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Basée à Miami, la société dispose également de bureaux à Hong Kong, Londres, New Delhi, Singapour et Taipei.

