La Sun Life met en garde les investisseurs contre les offres d'achat d'Obatan LLC

TORONTO, le 13 avril 2022 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la « Compagnie » ou la « Sun Life ») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a été informée qu'Obatan LLC (« Obatan ») avait fait une autre offre d'achat restreinte non sollicitée pour acheter des actions ordinaires de la Sun Life à un cours considérablement inférieur à celui récemment en vigueur sur les marchés du Canada et des États-Unis.

La Sun Life n'est pas associée à Obatan et ne recommande ni n'appuie l'acceptation de cette offre d'achat restreinte non sollicitée. Les actionnaires ne sont pas tenus de vendre leurs actions à Obatan.

La Sun Life prévient que l'offre la plus récente d'Obatan a été faite à un cours considérablement inférieur à celui récemment en vigueur sur les marchés. Cette offre représente un escompte de 35,7 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de la Sun Life à la Bourse de Toronto et de New York le 7 avril 2022. L'offre d'Obatan porte sur 50 000 actions ordinaires de la Sun Life.

Les autorités canadiennes et américaines en matière de valeurs mobilières recommandent aux investisseurs de faire preuve de prudence à l'égard des offres d'achat restreintes. Ce type d'offres est conçu pour éviter d'avoir à se soumettre aux exigences prévues par la réglementation canadienne et américaine sur les valeurs mobilières en matière de divulgation et de procédures applicables à la plupart des offres. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ont exprimé de sérieuses préoccupations au sujet des offres d'achat restreintes, notamment sur la possibilité que les investisseurs puissent déposer leurs titres en réponse à de telles offres sans bien comprendre le cours offert par l'offre par rapport à la valeur réelle du titre sur le marché.

La SEC a indiqué que « les émetteurs font des offres d'achat restreintes à des cours inférieurs à ceux du marché, en espérant que les investisseurs baissent la garde et qu'ils ne comparent pas le cours offert au cours actuel du titre sur le marché ».

Selon les documents liés à l'offre d'Obatan, les actionnaires de la Sun Life qui ont déjà déposé leurs actions peuvent les retirer en tout temps avant 17 h (heure de la ville de New York) le 31 mai 2022, en suivant les procédures décrites dans ces documents. Les actionnaires sont mis en garde que les conditions de l'offre d'Obatan peuvent changer, et que la contrepartie en trésorerie peut donc être moins élevée que ce qui est attendu. Dans un tel cas, les actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions en réponse à cette offre pourraient recevoir de l'information limitée sur ces changements et avoir peu de temps pour retirer leurs actions. Il n'y a pas non plus de garantie qu'Obatan achètera les actions déposées en réponse à cette offre.

Obatan a également fait d'autres offres d'achat à un cours inférieur aux marchés à des actionnaires de la Sun Life au Royaume-Uni et en Irlande. Pour plus d'information sur ces offres, allez à https://www.sloc.co.uk/en/latest-news/warning-on-obatan-llc-mini-tender-offer-/ (en anglais)

Les actionnaires et les titulaires de contrat devraient examiner attentivement les documents liés à l'offre faite par Obatan, et consulter leur conseiller Financière Sun Life ou un conseiller en placements pour discuter de toute offre qu'ils pourraient recevoir et passer en revue leurs options concernant le placement de leurs actions de la Sun Life. Si vous êtes au Canada et que vous n'avez pas de conseiller Financière Sun Life, mais que vous souhaitez en trouver un, rendez-vous sur sunlife.ca/fr/find-an-advisor/.

Si vous avez reçu des actions de la Sun Life en raison de la démutualisation de la Sun Life ou de Clarica et que vous souhaitez vendre ces actions, vous pourriez être admissible à le faire par l'intermédiaire du service de vente d'actions de la Sun Life. Les actions seront vendues par la Compagnie Trust TSX en votre nom au cours des marchés, contrairement au cours considérablement inférieur offert par Obatan.

Les agents de transfert de la Sun Life offrent des services aux actionnaires situés au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong et aux Philippines. Ceux-ci offrent des services directement à nos actionnaires inscrits et peuvent leur fournir des renseignements sur la gestion de leur compte d'actions, le dépôt direct des dividendes, le réinvestissement des dividendes et les régimes d'achat d'actions. Veuillez écrire à sunlifeinquiries@tmx.com ou appeler au 1?877?224?1760 pour en savoir plus.

Si vous ne saviez pas que vous déteniez des actions de la Sun Life, écrivez à sunlifeinquiries@tmx.com pour vérifier que vous en êtes propriétaire et pour comprendre les options qui s'offrent à vous concernant le traitement de vos actions. Vous pouvez aussi utiliser notre outil de recherche en ligne www.verifiermesactions.com/SunLife/FR pour déterminer si vous avez des actions et des dividendes non réclamés.

La Sun Life demande qu'une copie du présent communiqué de presse accompagne tous les documents liés à l'offre d'achat restreinte d'Obatan visant les actions ordinaires de la Sun Life.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 440 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

