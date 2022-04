L'heure est venue de s'écraser la tête! Prime Video dévoile la date de lancement et la bande-annonce de la série Amazon Original canadienne The Kids in the Hall





L'ensemble des comédiens qui ont fait le succès de la série à sketches canadienne sont de retour pour de nouveaux épisodes, qui seront diffusés exclusivement sur Prime Video à partir du 13 mai au Canada et dans plus de 240 pays et territoires du monde entier

BANDE-ANNONCE DU GROUPE VERT: ICI

BANDE-ANNONCE DU GROUPE ROUGE: ICI

TORONTO, le 13 avril 2022 /CNW/ - À l'occasion de son évènement de présentation tenu aujourd'hui, Prime Video Presents Canada, Prime Video a dévoilé la date de lancement et la bande-annonce officielle de sa nouvelle série Amazon Original canadienne : The Kids in the Hall, produite par Broadway Video. La légendaire troupe de comiques canadiens ( Dave Foley , Bruce McCulloch , Kevin McDonald , Mark McKinney et Scott Thompson ) effectue son retour dans le cadre d'une nouvelle saison de sketches révolutionnaires, qui permettant à ses membres d'incarner certains des personnages qui ont fait leur succès ainsi qu'un nouveau lot de rôles excentriques et désopilants, le tout mis en scène dans une série où la satire se mêle à l'humour caustique et audacieux qui a rendu les Kids si populaires. La production Amazon Original canadienne The Kids in the Hall sera diffusée exclusivement sur Prime Video à partir du 13 mai dans plus de 240 pays et territoires du monde entier.

Série comique sortie en 1989 et radicalement différente de ce qui se faisait à l'époque, la série The Kids in the Hall a défrayé la chronique - allant même jusqu'à être sélectionnée pour un Emmy Award - et s'est constitué une fervente communauté d'admirateurs, tout en influençant d'innombrables comiques et humoristes. La nouvelle saison, qui comporte huit nouveaux épisodes remplis de sketches inédits, marque le retour des Kids à titre de comédiens adulés. Celle-ci compte plusieurs vedettes invitées, à savoir Paul Bellini, Pete Davidson, Catherine O'Hara, Kenan Thompson, Brandon Ash-Mohammed, Will Forte, Catherine Reitman, Samantha Bee, Fred Armisen, Paul Sun-Hyung Lee, Jay Baruchel, Eddie Izzard, Tracee Ellis Ross, Mark Hamill et Colin Mochrie.

«?Production à l'influence déterminante et repoussant sans cesse les limites, The Kids in the Hall fait son grand retour sans rien avoir perdu de sa superbe. Les nouveaux sketches capturent toute l'énergie et la magie de la série originale et sont un véritable témoignage de ce qui a fait le succès du groupe au départ?», a déclaré Christina Wayne, responsable des productions Amazon Original canadiennes pour Amazon Studios. «?Nous sommes ravis de rendre les Kids à leurs admirateurs après toutes ces années et de pouvoir les faire découvrir à de nouveaux publics du monde entier dès le 13 mai.?»

«?Quel cadeau incroyable que de pouvoir remettre nos vieilles perruques, et même d'en adopter de nouvelles...?» ont affirmé les Kids in the Hall.

The Kids in the Hall est produit par Broadway Video, société de Lorne Michaels, et l'entreprise canadienne Project 10. Foley, McCulloch, McDonald, McKinney et Thompson assument les rôles de créateurs, scénaristes et producteurs délégués, les autres producteurs délégués étant Lorne Michaels, Britta von Schoeler et Andy Garland pour Broadway Video, Andrew Barnsley et Ben Murray pour Project 10, et Garry Campbell. Citons également Kelly Makin et Julie Klausner à titre de co-producteurs délégués, et Mark Valdez à titre de producteur pour Broadway Video. Parmi les autres producteurs, mentionnons Jen Goodhue, Colin Brunton, Jen Kirkman, Matt Watts et Norm Hiscock.

Le redémarrage de la série diffusée sur Prime Video s'accompagne de la sortie déjà annoncée du documentaire en deux volets The Kids in the Hall: Comedy Punks, produit par Blue Ant Studios, lequel a récemment fait sa première au SXSW et sera projeté au festival Hot Docs en mai. La production Amazon Original canadienne The Kids in the Hall: Comedy Punks sera lancée le 20 mai dans plus de 240 pays et territoires du monde entier. Pour visionner la bande-annonce de la docusérie, cliquez ici .

The Kids in the Hall viendra s'ajouter aux milliers d'émissions de télévision et de films hollywoodiens et internationaux qui figurent au catalogue de Prime Video, notamment des productions Amazon Original primées et louées par la critique comme Reacher, The Boys, La Roue du temps, Upload, Phat Tuesdays : L'ère de la comédie hip-hop, l'émission d'humour spéciale Jim Gaffigan : Le touriste Pâle, ainsi que les séries Fleabag et La fabuleuse Mme Maisel, lauréates d'un Emmy et d'un Golden Globe.

Les membres Prime pourront visionner tous les épisodes de The Kids in the Hall n'importe où et n'importe quand sur l'application Prime Video pour télévisions intelligentes, appareils mobiles, Fire TV, Fire TV Stick, tablettes Fire et Apple TV, ainsi qu'en ligne. Grâce à l'application Prime Video, les membres Prime peuvent télécharger des épisodes sur leur appareil mobile ou leur tablette et les regarder hors ligne, partout et sans frais supplémentaires. Disponible au Canada, Prime Video est compris sans surcoût dans tout abonnement Prime, lequel coûte seulement 99 $ CA/an ou 9,99 $ CA/mois (taxes applicables en sus). Pour en savoir plus, les nouveaux clients peuvent consulter le www.primevideo.com et s'inscrire à un essai gratuit de 30 jours.

À propos de Prime Video

Prime Video est un service de diffusion en continu haut de gamme qui propose aux clients un vaste éventail de vidéos numériques et leur permet de trouver facilement ce qu'ils aiment regarder, le tout à un seul et même endroit. Pour en savoir plus, rendez-vous à? primevideo.com .

Avec l'abonnement Prime : Regardez des films, des séries télévisées, des nouvelles, des productions Amazon Original primées et d'autres exclusivités.

Regardez des films, des séries télévisées, des nouvelles, des productions Amazon Original primées et d'autres exclusivités. Profitez de succès tels The Wilds , Harlem , et Outer Range, ainsi que des comédies Fleabag et La fabuleuse Mme Maisel , lauréates d'un Emmy Award.

, , et ainsi que des comédies et , lauréates d'un Emmy Award. Chaînes Prime Video : Les abonnés à Prime peuvent ajouter des chaînes telles que Hayu, Starz et STACKTV, un forfait divertissement tout compris permettant de visionner les derniers épisodes d'émissions à succès diffusées sur 13 grands réseaux. Nul besoin de télécharger d'appli supplémentaire ni d'avoir le câble. La plupart des abonnements commencent par une période d'essai gratuite et il est possible d'annuler à n'importe quel moment. Pour voir la liste complète des chaînes disponibles, rendez-vous à primevideo.com/channels .

Les abonnés à Prime peuvent ajouter des chaînes telles que Hayu, Starz et STACKTV, un forfait divertissement tout compris permettant de visionner les derniers épisodes d'émissions à succès diffusées sur 13 grands réseaux. Nul besoin de télécharger d'appli supplémentaire ni d'avoir le câble. La plupart des abonnements commencent par une période d'essai gratuite et il est possible d'annuler à n'importe quel moment. Pour voir la liste complète des chaînes disponibles, rendez-vous à . Louez ou achetez : Visionnez encore plus de films, y compris des nouveautés et des grands classiques, disponibles à la location ou à l'achat. Aucun abonnement Prime n'est nécessaire. Pour consulter la liste des titres à visionner, rendez-vous à primevideo.com/store .

: Visionnez encore plus de films, y compris des nouveautés et des grands classiques, disponibles à la location ou à l'achat. Aucun abonnement Prime n'est nécessaire. Pour consulter la liste des titres à visionner, rendez-vous à . Accès instantané : Visionnez du contenu chez vous comme à l'extérieur avec l'application Prime Video sur Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast, Windows 10, Android et iOS, sur les télévisions intelligentes compatibles et au moyen de boîtiers décodeurs, certaines consoles de jeu ou en ligne à? primevideo.com . Grâce à l'application Prime video sur appareil mobile ou tablette, les membres Prime peuvent télécharger la plupart des vidéos et les regarder n'importe où, hors ligne et sans surcoût. Pour obtenir la liste de tous les appareils compatibles, consultez la page primevideo.com/help .

Visionnez du contenu chez vous comme à l'extérieur avec l'application Prime Video sur Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast, Windows 10, Android et iOS, sur les télévisions intelligentes compatibles et au moyen de boîtiers décodeurs, certaines consoles de jeu ou en ligne à? . Grâce à l'application Prime video sur appareil mobile ou tablette, les membres Prime peuvent télécharger la plupart des vidéos et les regarder n'importe où, hors ligne et sans surcoût. Pour obtenir la liste de tous les appareils compatibles, consultez la page . Expériences améliorées : Profitez pleinement de chaque visionnage grâce à un contenu compatible 4K Ultra HD et HDR (High Dynamic Range). Visitez les coulisses de vos séries et films préférés avec un accès X-Ray exclusif, optimisé par IMDb.

Prime Video n'est que l'un des nombreux services de magasinage et de divertissement compris dans un abonnement Prime, lequel coûte seulement 99 $ CA/an ou 9,99 $ CA/mois (taxes applicables en sus). Les abonnés bénéficient également d'expéditions rapides et gratuites pour des millions d'articles admissibles avec Prime sur Amazon.ca, d'un stockage illimité de photos, de jeux, d'offres et de rabais exclusifs, ainsi que d'un accès à de la musique sans publicité et à des livres numériques Kindle. Pour s'inscrire à Amazon Prime ou profiter d'un essai gratuit de 30 jours, rendez-vous au amazon.ca/prime .

À propos de Broadway Video

Broadway Video est une société mondiale de médias et de divertissement axée sur la création et la distribution de contenu de premier plan. Fondée par Lorne Michaels en 1979, Broadway Video a laissé un héritage dont les fondements remontent à la création de la légendaire émission Saturday Night Live. Broadway Video a depuis donné naissance à quantité d'émissions télévisées, parmi lesquelles The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Shrill, Schmigadoon!, Los Espookys, Documentary Now!, Late Night with Seth Meyers, Miracle Workers, The Other Two, That Damn Michael Che, Portlandia et 30 Rock, ainsi que des longs métrages tels que Le monde selon Wayne et Méchantes Ados, auxquels s'ajoutent des séries audio comme Heads Will Roll et Hot White Heist. Broadway Video a également créé et lancé les studios numériques Above Average, Más Mejor et The Kicker.

À propos de Project 10 Productions

Maison de production télévisuelle mondiale spécialisée dans la comédie scénarisée, Project 10 est établie à Toronto et à Los Angeles. L'entreprise collabore étroitement avec des talents de premier ordre afin d'élaborer et de produire du contenu captivant pour le marché mondial. Les principaux directeurs de Project 10 Productions Inc. sont Andrew Barnsley, Ben Murray (Toronto) et Andrew Moncrief (Los Angeles). Misant sur ses atouts considérables et plusieurs décennies d'expérience avec ses partenaires et Vernon Wells, élu par trois fois joueur étoile de la MLB, Project 10 s'est taillé une réputation de partenaire de choix pour tous les créateurs, diffuseurs et distributeurs d'ici et d'ailleurs.

