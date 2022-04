Gate.io fait un tabac lors de l'événement Paris NFT Day





MAJURO, Îles Marshall, 13 avril 2022 /PRNewswire/ -- Gate.io , l'un des principaux échanges de crypto-monnaies au monde, a sorti le grand jeu lors de l'événement Paris NFT Day de cette année. En tant qu'un des sponsors de l'événement, Gate.io propose une animation passionnante sur son stand pendant l'événement, laquelle sera également présentée lors de l'événement virtuel de Decentraland.

Le stand de Gate.io à l'événement Paris NFT Day, qui se tiendra le 12 avril au Palais Brongniart à Paris, propose de nombreuses animations captivantes, notamment un Creative Corner dans lequel un artiste, Yassin Latrach, créera des oeuvres d'art personnalisées pour les participants, qui pourront les acquérir sur la plate-forme NFT Magic Box de Gate.io. Le Creative Corner créera également un NFT collectif qui sera vendu aux enchères et dont les recettes seront reversées aux participants.

L'attraction principale sera le eGaming Corner de la société, qui comprendra un simulateur de course où les participants pourront se disputer leur part de prix alléchants en réalisant l'un des meilleurs temps sur une piste de course virtuelle. Une tombola en crypto-monnaie sera également organisée pour les participants qui retireront leur GatePass sur le stand de Gate.io et participeront à la compétition.

« La Paris Blockchain Week continue d'être l'un des principaux événements cryptographiques européens, nous sommes ravis d'en faire partie une fois de plus, notamment lors de l'événement Paris NFT Day que nous parrainons. Les événements sont une force motrice importante derrière la croissance et l'expansion du marché des crypto-monnaies, car ils offrent un aperçu des leaders de l'industrie et offrent d'excellentes opportunités de réseautage pour les petits et grands acteurs de l'industrie », a déclaré Marie Tatibouet, directrice du marketing chez Gate.io.

Le Paris NFT Day verra plus d'une centaine d'intervenants de divers secteurs donner un aperçu du marché et de leurs opérations, avec un accent particulier mis sur les secteurs du luxe, du sport, des jeux, de l'art et du métavers. L'événement sera également organisé dans le metaverse à travers un événement dédié sur Decentraland.

La présence de Gate.io à cet événement fait suite à sa participation à plusieurs autres événements dans le monde, notamment Crypto Expo Dubai 2022, AIBC Dubai, CryptoCompare London, Block World Tour Andorra 2022, Non Fungible Conference Lisbon et la prochaine Paris Blockchain Week, dont fait partie le Paris NFT Day.

À propos de Gate.io

Créé en 2013, Gate.io est l'un des plus anciens et principaux échanges de crypto-monnaie. Gate.io propose la majorité des principaux actifs numériques et compte plus de 10 millions d'utilisateurs enregistrés à travers le monde. Il est systématiquement classé parmi les 10 meilleures bourses de crypto-monnaies en fonction de la liquidité et du volume de transactions sur CoinGecko, et a été vérifié par le Blockchain Transparency Institute (BTI). En outre, Gate.io a reçu une note de 4,5 de la part de Forbes Advisor, ce qui en fait l'un des meilleurs échanges de crypto-monnaies pour 2021. En dehors de l'échange principal, Gate.io offre également d'autres services tels que la finance décentralisée, la recherche et l'analyse, les investissements en capital-risque, les services de portefeuille et plus encore.

Clause de non-responsabilité : Gate.io peut ne pas offrir l'ensemble de ses services sur certains marchés, conformément aux réglementations locales. Veuillez consulter la section Eligibilité de notre contrat d'utilisation pour obtenir la liste des endroits soumis aux restrictions.

