Des transferts d'argent internationaux en toute simplicité avec l'appli DNBCnet





Envoyer de l'argent à l'étranger est généralement une tâche laborieuse et coûteuse qui s'avère frustrante pour les utilisateurs. Avec les évolutions postpandémiques, les particuliers ont désormais besoin d'une solution de transfert d'argent sans contact plus réactive mais aussi moins chère pouvant être plus rapidement exécutée sur un téléphone portable. Cette tendance génère une demande pour de nouvelles applications de paiement.

Mais quelles sont les meilleures applications de paiement international? Cela dépend. Les meilleures applis de paiement sont celles répondant le mieux aux besoins de votre activité.

L'appli DNBCnet est optimisée par le chef de file de la banque numérique DNBC

La société de banque numérique DNBC a été créée par Le Hung Anh en 2017, connu dans le métier sous le nom de Jimmy Lee, basé à Singapour.

Avec pour mission de soutenir des entreprises ainsi que des particuliers pour leurs transactions financières dans le monde entier, DNBC a mis au point l'application DNBCnet afin de simplifier les processus bancaires, tout en réduisant les frais grâce à des ajustements innovants sur l'application.

"DNBCnet est un outil complet pour tout utilisateur souhaitant effectuer des transactions internationales et gérer et contrôler le flux de trésorerie de son activité", déclare Jimmy Lee, fondateur et PDG de DNBC.

L'appli DNBCnet offre des avantages exceptionnels

Idéale pour les transferts professionnels internationaux

Pour les paiements internationaux, les entreprises veulent pouvoir réaliser des transactions rapides tout en gardant les frais aussi bas que possible.

Il peut être difficile de trouver un fournisseur proposant des transferts rapides et des frais réduits. Si vous voulez vous simplifier la tâche, les comptes professionnels DNBC sont la réponse à toutes vos questions.

"Si vous structurez correctement vos paiements, les services bancaires numériques peuvent créer un flux de trésorerie plus prévisible pour toutes les phases de votre entreprise", déclare le PDG Jimmy Lee.

Des moyens plus rapides d'envoyer de l'argent à l'étranger

En dehors des frais, la rapidité est un facteur important lors d'un transfert international. Un transfert rapide permet d'accélérer l'activité et d'éviter un ralentissement général de toutes les opérations.

Avec l'appli DNBCnet, le destinataire reçoit les fonds instantanément grâce au réseau DNBC, et si le destinataire n'est pas sur le système DNBC, les fonds sont disponibles en seulement un ou deux jours ouvrables.

Facilité d'utilisation

DNBCnet fonctionne comme une application mobile, la procédure d'inscription s'effectue en quelques étapes rapides. L'appli dispose d'une interface visuelle optimale permettant aux utilisateurs de traiter des paiements en un temps record.

En outre, vous pouvez suivre votre transfert et obtenir des mises à jour en temps réel, vous permettant ainsi de toujours garder le contrôle de vos fonds.

Une sécurité inégalée pour les services bancaires numériques

La sécurité est un élément incontournable pour toute application financière. DNBC a renforcé son niveau de sécurité en adoptant les toutes dernières technologies, comme l'authentification à double facteur et l'encodage des données pour chaque transaction.

Cette approche contribue à la protection maximale des informations des comptes et des transactions afin d'empêcher les fraudes potentielles pour les particuliers et les entreprises.

Un ensemble de fonctionnalités en prime

Outre les fonctions centrales, DNBCnet propose également un certain nombre de fonctionnalités connexes qui renforcent son attractivité. Les utilisateurs peuvent désormais suivre les informations de taux de change en temps réel, visualiser les statistiques financières sur des tableaux, envoyer des recharges mobiles et bien plus encore.

Optimisez vos opérations de paiement avec l'appli DNBCnet

Un des avantages clés des applications bancaires numériques réside dans le fait de permettre aux utilisateurs de gérer les paiements partout et à tout moment. Les dirigeants d'entreprise peuvent ainsi se concentrer sur leurs prestations de services, sans se soucier des procédures de paiement.

L'appli DNBCnet garantit une commodité et une transparence exceptionnelles aux utilisateurs. Via votre smartphone, vous trouverez la version IOS sur l'App Store ou l'appli bancaire mobile pour Android dans le Google Store. Vous pouvez aussi tout simplement rechercher DNBCnet.

