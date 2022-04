Prime Video annonce The Sticky, la série Amazon Original scénarisée au Canada





La série The Sticky est produite par Blumhouse Television, Megamix, Comet Pictures et Sphère Média, une entreprise canadienne.

Les créateurs Brian Donovan et Ed Herro seront les coscénaristes et producteurs délégués, en collaboration avec la coscénariste-productrice Kathryn Borel et le réalisateur et producteur délégué Jonathan Levine.

TORONTO, le 13 avril 2022 /CNW/ - Prime Video a annoncé aujourd'hui sa nouvelle série Amazon Original canadienne, intitulée The Sticky. Cette comédie, qui se déroule au Québec en anglais, s'inspire du célèbre «?vol de sirop d'érable du siècle?», une histoire vraie qui fit les manchettes autour du monde en 2011 après qu'une quantité de sirop d'érable d'une valeur de 18 millions de dollars canadiens (plus de 70 % de l'approvisionnement mondial en sirop d'érable) fut volée des réserves du Québec. La série, dont le tournage devrait débuter à Montréal vers la fin de l'automne, sera diffusée exclusivement sur Prime Video dans 240 pays et territoires du monde entier.

The Sticky est une série d'épisodes d'une demi-heure centrée sur Ruth Clarke, une productrice canadienne de sirop d'érable d'âge mûr, extrêmement compétente et tenace, qui en a assez de se voir enfermée dans les conventions polies et bureaucratiques propres à l'identité de son pays, particulièrement à l'heure où la bureaucratie menace de prendre tout ce qui lui est cher : sa ferme, son époux dans le coma et son droit à contrôler sa liberté. Avec l'aide de Remy Bouchard, un crétin de frêle stature, et de Mike Byrne, un petit truand vieillissant, Ruth transforme son destin et l'avenir de sa communauté en volant des millions de dollars en sirop d'érable.

Brian Donovan et Ed Herro (Little Darlings) ont écrit le pilote et seront les coscénaristes et producteurs délégués avec Kathryn Borel (Anne with an E). Jonathan Levine (Nine Perfect Strangers) remplira les fonctions de réalisateur et de producteur délégué.

«?Nous sommes ravis de travailler en coulisse avec cette incroyable brochette de talents pour donner vie à cette histoire?», a déclaré Christina Wayne, responsable des productions Amazon Original canadiennes pour Amazon Studios. «?L'équipe d'Amazon Studios au Canada n'a pas pu résister à ces personnages, sans compter qu'une histoire centrée sur un vol de délicieuse marchandise correspond idéalement à notre public Prime Video.?»

«?The Sticky est à la fois une histoire vraiment unique qui ne peut se dérouler qu'au Québec et une comédie policière qui, nous en sommes convaincus, plaira aux spectateurs du monde entier?», a affirmé Chris McCumber, président de Blumhouse Television. «?Non seulement il était tout à fait logique de collaborer avec l'équipe de développement d'Amazon Studios au Canada, mais le pays possède également certains des meilleurs talents devant et derrière la caméra.?»

«?Cette histoire, qui porte sur une bande de renégats sans prétention ayant réussi ce qui est peut-être le plus grand vol de tous les temps au Canada, a immédiatement attiré notre attention. Les personnages, les enjeux... il y avait là toute la "sève" (jeu de mots à dessein) dont nous avions besoin pour créer un bon récit fictif. Nous nous réjouissons d'avoir des partenaires de calibre mondial pour concrétiser notre vision de The Sticky?», ont précisé les coscénaristes Brian Donovan, Ed Herro et Kathryn Borel.

«?Nous sommes tombés amoureux de ce scénario magnifique, plein de suspense et drôle, et de l'histoire d'un groupe de perdants qui se fait marcher sur les pieds par l'ordre établi depuis trop longtemps et qui décide que le moment est venu de se battre. C'est une histoire de notre époque, un peu folle, et nous sommes extrêmement heureux de faire équipe avec Prime Video?», ont déclaré les producteurs Jonathan Levine et Gillian Bohrer, de Megamix.

«?Comet Pictures est fière de produire The Sticky avec Blumhouse, Prime Video et nos partenaires. Quand nous avons lu le pilote d'Ed et de Brian, nous avons constaté non seulement que l'histoire est étrange et séduisante, mais aussi que la série s'inspire d'une femme plus âgée, dont la vie se fait détruire par des bureaucrates et qui décide finalement de ne plus supporter leurs co***ries. Ce sont là les prémisses d'une histoire de crime qui se traduira par une série télévisée amusante et captivante?», ont expliqué les producteurs Jamie Lee Curtis et Russell Goldman.

«?Nous sommes ravis de travailler pour la première fois avec Blumhouse, Prime Video et nos autres partenaires à l'occasion de The Sticky?», a dit Bruno Dubé, président et chef de la direction de Sphère Média. «?C'est un grand honneur de pouvoir mettre en valeur nos talents nationaux, devant et derrière l'écran, pour raconter l'histoire de ce crime canadien emblématique et tout à fait particulier.?»

The Sticky est produit par le studio indépendant Blumhouse Television (créé par Jason Blum, fondateur et chef de la direction de Blumhouse), Megamix (de Jonathan Levine), Comet Pictures (de Jamie Lee Curtis) et Sphère Média, une société de production canadienne. Les producteurs délégués sont les suivants : Brian Donovan et Ed Herro; Jonathan Levine et Gillian Bohrer, pour Megamix; Jamie Lee Curtis, pour Comet Pictures; Josée Vallée et Bruno Dubé, pour Sphère Média Inc.; et Jason Blum, Chris McCumber et Jeremy Gold, pour Blumhouse Television. Russell Goldman est producteur adjoint à Comet Pictures. Parmi les productions de Blumhouse Television, notons Horror of Dolores Roach, mettant en vedette Justina Machado et basée sur le balado extrêmement prisé sur Spotify, le film Nanny, de la réalisatrice Nikyatu Jusu, qui a remporté récemment le grand prix du jury à Sundance, et les huit films de la série Welcome to the Blumhouse, diffusés en 2020 et 2021.

The Sticky viendra rejoindre les milliers d'émissions de télévision et de films hollywoodiens et internationaux qui figurent au catalogue de Prime Video, notamment des productions Amazon Original primées et louées par la critique comme Reacher, The Boys, La Roue du temps et Jack Ryan de Tom Clancy, ainsi que les séries Fleabag et La fabuleuse Mme Maisel, lauréates d'un Emmy et d'un Golden Globe.

Les membres Prime pourront visionner tous les épisodes de The Sticky n'importe où et n'importe quand sur l'application Prime Video pour télévisions intelligentes, appareils mobiles, Fire TV, Fire TV Stick, tablettes Fire et Apple TV, ainsi qu'en ligne. Grâce à l'application Prime Video, les membres Prime peuvent télécharger des épisodes sur leur appareil mobile ou leur tablette et les regarder hors ligne partout et sans frais supplémentaires. Disponible au Canada, Prime Video est compris sans surcoût dans tout abonnement Prime, lequel coûte seulement 99 $ CA/an ou 9,99 $ CA/mois (taxes applicables en sus). Pour en savoir plus, les nouveaux clients peuvent consulter le www.primevideo.com et s'inscrire à un essai gratuit de 30 jours.

À propos de Blumhouse

Blumhouse est une société multimédia qui est considérée comme le moteur de la renaissance du cinéma d'horreur. L'entreprise a produit plus de 150 films et séries télévisées qui ont rapporté plus de 4,8 milliards de dollars. Côté cinéma, la société a produit des films de genre emblématiques comme la saga Halloween, Activité paranormale et La Purge, ainsi que des films prolifiques tels que L'homme invisible de Leigh Whannell, Verre, La Visite et Divisé de M. Night Shyamalan, BlacKkKlansman de Spike Lee et Get Out de Jordan Peele, parmi tant d'autres. La société de télévision produit des séries d'horreur, notamment l'anthologie en continu Welcome to the Blumhouse pour Amazon, de même que tout un éventail de films d'horreur et à suspense pour Epix. Elle a en outre dépassé le cadre de genres bien définis en signant des séries et des documentaires provocateurs et applaudis, scénarisés ou non, comme The Thing About Pam, qui met en vedette Renée Zellweger, deux fois lauréates aux Oscars, pour NBC, The Horror of Dolores Roach, mettant en vedette Justina Machado, pour Amazon, The Good Lord Bird, avec Ethan Hawke, candidat aux Oscars, pour Showtime, The Jinx, pour HBO, ou encore Sharp Objects, la série acclamée sur HBO, interprétée par Amy Adams et Patricia Clarkson.

À propos de Megamix

Pilotée par le réalisateur Jonathan Levine et la productrice Gillian Bohrer, Megamix a conclu avec Lionsgate une entente de premier droit de regard pour le cinéma et la télévision. Cette société de production dirige actuellement la mini-suite de Danse lascive, qui mettra en vedette Jennifer Grey, et s'occupe de développer pour la Fox le drame musical 13 Songs de Mick Fleetwood.

Levine, qui a récemment réalisé les huit épisodes de Neuf parfaits étrangers pour Hulu, a réalisé en 2008 une comédie d'initiation primée à Sundance la même année, intitulée Thérapie pour mon psy, avec Ben Kingsley et Josh Peck. Levine a également réalisé 50/50, en nomination aux Golden Globes, et Un bon coup, qui met en vedette Charlize Theron et Seth Rogen. Bohrer, qui a rencontré Levine tandis qu'il travaillait sur Zombie malgré lui, a été membre de la haute direction chez Summit Entertainment et Lionsgate pendant 13 ans avant de lancer Megamix avec Levine. Alors qu'il travaillait à Lionsgate, Bohrer était responsable de films tels que la série Twilight, Pour l'amour d'Hollywood, lauréat d'un Oscar, le film à succès Wonder, ou encore Divergent.

À propos de Comet Pictures

Fondée par Jamie Lee Curtis en 2019, Comet Pictures est une société de production de films, de contenus télévisuels et de balados qui possède une entente de premier droit de regard avec Blumhouse. Les projets en cours de Comet comprennent : Scarpetta, une série fondée sur les romans à succès de Patricia Cornwell mettant en scène la pathologiste judiciaire Kay Scarpetta; Mother Nature, un film d'éco-horreur que Curtis réalisera et dont elle a écrit le scénario avec Russell Goldman (également responsable du développement à Comet Pictures) en se fondant sur la bande dessinée romanesque écrite par Curtis et Goldman et illustrée par Karl Stevens; une troisième et dernière saison du balado comédie-mystère à succès Letters From Camp, écrit par Boco Haft et diffusé sur Audible; ainsi que le court-métrage d'horreur Return to Sender, réalisé par Goldman et mettant en vedette Allison Tolman. Curtis est également fondatrice et chef de la direction du site Web MY HAND IN YOURS, un organisme de bienfaisance qui propose des objets pour le confort et des articles festifs et qui fait don du produit de toutes ses ventes à l'hôpital pour enfants de Los Angeles, une organisation à laquelle Curtis est associée depuis très longtemps.

À propos de Sphère Média

Chef de file au Canada dans le domaine de la création, de l'adaptation, de la production et de la distribution de contenus de plusieurs genres de grande qualité allant du documentaire au long métrage, en passant par les séries de fiction télévisées, les jeux, les magazines, les variétés, l'animation 2D et les projets numériques pour le marché local et international, Sphère Média est établie à Montréal et à Toronto et a produit plus de 30 séries dramatiques et comédies qui ont été diffusées sur tous les grands réseaux de télévision au Canada.

L'équipe de scénarisation de Sphère Média est composée de chefs de file de l'industrie en matière de productions de qualité, lesquelles comprennent des réalisations modernes, audacieuses et originales. En 2016, Sphère Média a reçu des éloges pour 19-2, une dramatique policière d'avant-garde (Bravo/CTV), qui a remporté le prix de meilleure série dramatique aux Prix Écrans canadiens et a été mise en nomination aux International Emmy Awards dans la catégorie de la meilleure série dramatique. La féroce dramatique policière Bad Blood (CityTV/Netflix) et la déchirante dramatique de famille This Life (CBC) ont également fait l'objet de plusieurs nominations aux Canadian Screen Awards. Plus récemment, le nouveau drame médical Transplant (CTV/NBCU), une série portant sur un réfugié syrien médecin, a été salué par la critique et le public sur CTV et NBC, et a remporté en 2021 quatre prix aux Prix Écrans canadiens (meilleure série dramatique, meilleure réalisation, meilleur texte et meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien pour une série dramatique.) Transplant s'est également distinguée aux Content Innovation Awards - TBI 2020 en remportant le prix de la meilleure nouvelle série dramatique, et a été honorée par le Muslim Public Affairs Council (MPAC) lors de sa cérémonie annuelle des Media Awards. L'imposteur (CBC), Cardinal (Bell Media), Sort Of (CBC-HBO Max) et The Porter (CBC) figurent parmi les autres séries à succès produites par Média Sphère.

