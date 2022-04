«She Moves Us»: L'athlète PUMA Molly Seidel parle de sa passion pour la course





Dans un entretien vidéo pour la campagne «She Moves Us» de la société d'articles de sport PUMA, la championne de course Molly Seidel parle à coeur ouvert des sacrifices et des défis qu'implique le fait d'être une coureuse d'élite: «J'ai dû défier les normes masculines propres à mon sport, parce que dans la course à pied ? un sport dominé par les hommes ? il existe à propos de l'image corporelle des idées fortement ancrées qui prévalent depuis longtemps. Or je pense qu'à mesure que la course de fond féminine à l'américaine prend l'ascendant, nous avons montré qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un type de corps particulier pour réussir. Et que l'on peut réussir indépendamment de qui l'on est.»

Médaillée de bronze olympique, Molly Seidel participera à nouveau au prochain marathon de Boston. À ce titre, elle souhaite donner aux jeunes filles et aux jeunes femmes un sentiment de confiance en elles et les encourager à se lancer dans une carrière de coureuse à pied: «Je veux que les jeunes femmes sachent qu'elles peuvent travailler dur et y trouver du plaisir. Il y a eu certaines idées arrêtées sur ce qu'il faut pour réussir dans ce sport, et je pense que parfois les gens assimilent cela à l'obligation d'être sérieux et de mener une vie austère. Moi, je veux contester ces idées et dire que je pense que pour gagner, il faut adorer ce que l'on fait.»

La campagne «She Moves Us» veut encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à avoir confiance en elles en diffusant des récits de réussite et d'efforts et contribuer à renforcer leurs droits dans le monde. Elle est inspirée par la pop star mondiale et ambassadrice PUMA Dua Lipa, qui a déclaré: «Partager des histoires de réussite fait partie intégrante des stratégies visant à briser les stéréotypes, en particulier dans des domaines comme le sport et le divertissement où l'on avait tendance à amplifier les réalisations des hommes. Les femmes réussissent déjà à tous les niveaux et célébrer leurs réalisations est passionnant et stimulant. Cela encourage également celles qui veulent se battre à viser les étoiles.»

PUMA propose une gamme de produits inclusive qui répond aux besoins des femmes et des filles qui font du sport: sous-vêtements et vêtements de sport, mode sport modeste, vêtements de maternité et produits de performance exclusivement conçus pour les femmes. PUMA aide tous les athlètes à atteindre leur plus haut niveau de performance et oeuvre avec des organisations et des partenaires engagés à l'élimination des barrières dans le sport.

Pour voir l'intégralité de la vidéo de l'interview «She Moves Us» de Molly Seidel, cliquer ICI.

