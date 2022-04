BMO confirme l'élection du conseil d'administration





MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a tenu aujourd'hui son Assemblée annuelle des actionnaires.

Lors de l'assemblée, tous les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de procuration de la Banque datée du 1 mars 2022 ont été élus. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont indiqués ci-après.

Les 13 candidats suivants ont été élus à un poste d'administrateur de la Banque de Montréal :

Candidat Votes pour Abstentions de votes Janice M. Babiak 287 848 007 96,98 % 8 952 422 3,02 % Sophie Brochu 292 174 782 98,44 % 4 625 647 1,56 % Craig W. Broderick 293 034 095 98,73 % 3 766 335 1,27 % George A. Cope 283 611 797 95,56 % 13 188 633 4,44 % Stephen Dent 295 875 020 99,69 % 925 410 0,31 % Christine A. Edwards 292 082 450 98,41 % 4 717 979 1,59 % Martin S. Eichenbaum 294 524 215 99,23 % 2 276 216 0,77 % David Harquail 294 774 151 99,32 % 2 026 278 0,68 % Linda S. Huber 294 689 679 99,29 % 2 110 749 0,71 % Eric R. La Flèche 294 221 493 99,13 % 2 578 938 0,87 % Lorraine Mitchelmore 292 356 778 98,50 % 4 443 651 1,50 % Madhu Ranganathan 292 056 462 98,40 % 4 743 967 1,60 % Darryl White 294 781 159 99,32 % 2 019 272 0,68 %

Les résultats de votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui seront publiés sous peu sur le site www.bmo.com, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

