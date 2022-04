Avis aux médias - La ministre Bibeau et la secrétaire parlementaire Brière souligneront les investissements prévus dans le budget 2022 pour créer de bons emplois, de l'air pur et une économie forte





SHERBROOKE, QC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, sera à Sherbrooke chez Entosystem, une entreprise innovante dans le domaine des technologies agricoles, afin de souligner le financement prévu dans le budget 2022 pour bâtir une économie forte et résiliente au Québec et partout au Canada.

La ministre sera accompagnée d'Élisabeth Brière, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et députée de Sherbrooke, et de M. Cédric Provost, président et co-fondateur d'Entosystem.

Veuillez noter que les médias qui se rendront sur place auront l'occasion de visiter les installations et de prendre des photos et des vidéos entre 9 h et 9 h 15, avant le début de l'annonce à 9 h 20.

Date

14 avril 2022

Heure

9 h 00 (heure locale)

Coordonnées pour la participation en personne

Entosystem

4141 rue Comtois

Sherbrooke, Québec

J1L 1R7

Veuillez noter que les directives sanitaires locales relatives à la COVID-19 doivent être respectées en tout temps.

Cette annonce sera également diffusée en direct sur la page Facebook d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, à 9 h 20.

