Metacask lance la première place de marché de NFT de fûts de whisky de luxe au monde, accordant un meilleur accès du public à ces objets de collection consommables haut de gamme

CasperLabs, société leader de solutions de blockchain, et son partenaire Metacask, place de marché de spiritueux de premier plan qui tire parti de la technologie blockchain pour moderniser le marché de l'investissement dans les fûts de whisky haut de gamme, lancent la place de marché de jetons non fongibles (NFT) de Metacask sur la blockchain Casper. Basée sur la blockchain, la place de marché permet à tous les consommateurs désireux d'acheter, vendre et collectionner leurs propres fûts de whisky de luxe, de détenir facilement des NFT de fûts afin de renforcer leur valeur et de recevoir une livraison physique de toutes les bouteilles du fût.

« Pour les passionnés de whisky ou les collectionneurs amateurs, bien que la technologie blockchain rende l'achat et la vente de fûts de whisky nettement plus simples et sécurisés par rapport aux méthodes plus anciennes et plus complexes, tous les réseaux et organisations de blockchain ne se valent pas », a déclaré Nim Siriwardana, cofondateur de Metacask. « Nous avons choisi Casper comme partenaire de blockchain dans la mesure où la société conçoit ses solutions sur la blockchain Casper, qui est réputée pour ses normes de sécurité supérieures, ses performances, son évolutivité pour les entreprises, ses coûts opérationnels et son efficience énergétique. »

« Comme le prouve la place de marché du whisky de Metacask, les applications d'entreprise qui utilisent les NFT s'étendent largement au-delà des cas d'utilisation bien connus, tels que l'achat d'art numérique, d'objets de collection et de musique », a déclaré Mrinal Manohar, PDG et cofondateur de CasperLabs. « Les entreprises peuvent utiliser la technologie NFT de Casper pour identifier, suivre et prouver la propriété de tout objet physique, puis les relier à la blockchain, une capacité qui se révèle précieuse pour suivre des articles sur la chaîne d'approvisionnement, protéger la propriété intellectuelle et les brevets, authentifier des objets précieux, et bien plus encore. »

En tant que première place de marché NFT dédiée aux fûts de whisky au monde, la plateforme de Metacask modernisera la vente et la possession de fûts de whisky grâce à la provenance, au suivi, à l'authentification, ainsi qu'à la valorisation au fil du temps. Basée sur la blockchain, la plateforme délivre des efficiences opérationnelles significatives par rapport aux processus manuels dominants relatifs à la vente de whisky, et se focalise massivement sur l'établissement de normes de sécurité exceptionnelles, notamment les vérifications obligatoires Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML). Les capacités KYC sont indispensables pour vérifier avec précision les identités des utilisateurs de la place de marché, éviter la fraude et toute activité illégale, et protéger les données des utilisateurs.

L'équipe de CasperLabs a participé au développement de contrats intelligents permettant de créer des NFT de whisky, ainsi qu'au processus KYC et mécanismes d'enchères relatifs à la plateforme Metacask. Metacask bénéficiera du partenariat de CasperLabs avec Civic, innovateur de premier plan dans le domaine des solutions d'identité numérique, qui a lancé Civic Pass sur la blockchain Casper. Civic Pass permet aux applications décentralisées créées sur Casper de satisfaire aux obligations KYC. Metacask utilisera les processus de vérification de l'identité et de l'âge de Civic Pass, pour déterminer si les participants répondent à ses exigences.

Metacask pourra également tirer parti des NFT modifiables qui sont disponibles sur la blockchain Casper. Quand un fût de whisky vieillit, le producteur de whisky doit vérifier périodiquement l'état du fût. Dans la mesure où les NFT Casper sont modifiables, contrairement aux NFT non modifiables proposés sur d'autres réseaux de blockchain, le producteur de whisky peut actualiser les métadonnées du NFT en indiquant l'état du fût, afin de tenir informé le propriétaire du NFT concernant l'état du spiritueux.

Les fûts sont détenus en permanence en Écosse, au sein des installations réglementées par les impôts et les douanes de Sa Majesté. Les fûts sont contrôlés par les installations, et peuvent être réévalués à tout moment, moyennant des frais. Le propriétaire d'un fût tokénisé peut demander la livraison des bouteilles de son fût.

Metacask a lancé sa place de marché NFT le 5 avril 2022, avec une séquence initiale d'enchères comprenant 11 NFT de fûts, à partir de la collection originale de la plateforme baptisée Vanishing Spirits. L'un des fûts a d'ores et déjà été vendu pour un montant de 9 000 USD. Les 10 premiers fûts mis aux enchères sont un mélange de fûts provenant des zones de production les plus importantes d'Écosse. Le 11e fût sera dévoilé lors de la création du jeton, à l'occasion d'une enchère en direct spéciale, organisée plus tard cette année.

Les consommateurs qui souhaitent rejoindre la place de marché NFT de fûts de whisky de Metacask sont invités à consulter le site Web de Metacask.

Rendez-vous sur le blog de CasperLabs pour en savoir plus sur la manière dont CasperLabs ouvre des opportunités de blockchain aux entreprises durables.

À propos de CasperLabs

CasperLabs, un éditeur de premier plan de logiciels de blockchain pour le marché des entreprises, réinvente la blockchain grâce à une solution durable. La société fournit également des services de développement, d'assistance et de conseil aux organisations s'appuyant sur le réseau Casper. Guidé par les principes de l'open source, CasperLabs s'engage à soutenir la prochaine vague d'adoption de la blockchain parmi les entreprises, et à fournir aux développeurs un cadre fiable et sécurisé pour créer des applications blockchain privées, publiques et hybrides. Son équipe possède une expérience approfondie des technologies d'entreprise, avec des anciens membres d'organisations telles que Google, Adobe, AWS, Dropbox et Microsoft, qui ensemble cumulent plus de cent années d'expérience. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://casperlabs.io/.

À propos de Metacask

Metacask est la première place de marché NFT dédiée à la vente de fûts de whisky. Développée par une équipe de courtiers en whisky et de technologues en actifs numériques hautement réputés, la plateforme Metacask entend moderniser la vente et la possession de fûts de whisky, grâce à l'utilisation de NFT associés à un produit physique. Ces NFT servent de titres de propriété numérique, en toute transparence ? non seulement en termes de possession et de provenance, mais également aux fins de la découverte de prix.

En savoir plus sur Metacask : metacask.com.

