UserTesting annonce de nouvelles capacités fournissant aux organisations des renseignements plus personnalisables et axés sur un puissant apprentissage machine





UserTesting (NYSE : USER), leader en matière de connaissance humaine basée sur la vidéo, a annoncé aujourd'hui, à l'occasion de son lancement produits trimestriel de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux entreprises de collecter des connotations humaines spécifiquement adaptées au fonctionnement de leur entreprise. Les entreprises peuvent désormais identifier et personnaliser des renseignements intéressants et pertinents, en utilisant leur propre terminologie courante d'entreprise. UserTesting a également déployé une gestion de l'utilisation pour les espaces de travail, facilitant la planification et le partage d'une capacité de tests dans l'ensemble de l'organisation. Enfin, pour les équipes souhaitant capter les commentaires des membres de leur communauté Fuel Cycle, UserTesting propose désormais la possibilité de lancer des tests auprès de ces publics directement depuis la plateforme UserTesting® Human Insight.

Nouvelle fonctionnalités de ce lancement produits :

Personnalisez des renseignements auto-générés

La personnalisation des renseignements de UserTesting permet aux clients de fournir des commentaires sur des renseignements intelligents auto-générés, en y ajoutant leur propre terminologie personnalisée. Ces renseignements sont alimentés par l'apprentissage machine, et contribuent à faire surgir l'intention, le sentiment, les mots clés, et d'autres moments importants dans une vidéo. La personnalisation est persistante, et appliquée aux futurs tests sur des expériences similaires, ce qui contribue à établir un langage courant pour les renseignements à l'échelle de l'organisation. Ceci accélère et facilite l'identification des principaux moments d'intérêt, tout en rendant plus efficace l'analyse post-test.

Nouvelle intégration avec Fuel Cycle

User testing a étendu la possibilité pour les entreprises d'accéder à leurs propres communautés de clients, grâce à une nouvelle intégration avec Fuel Cycle. Cette intégration permet aux entreprises d'atteindre et d'obtenir plus efficacement des commentaires auprès de leurs propres clients déjà établis via les communautés Fuel Cycle. Les utilisateurs peuvent distribuer des tests à partir de UserTesting Human Insight Platform, directement aux membres de la communauté Fuel Cycle, ce qui crée un moyen facile et efficace de capter les commentaires de ces publics.

Gestion de l'utilisation pour les espaces de travail

Grâce à la gestion d'utilisation pour les espaces de travail, les organisations peuvent gérer la capacité de tests plus facilement et plus efficacement au sein de leur entreprise. Les clients peuvent désormais étendre l'utilisation de UserTesting Human Insight Platform à de nouveaux départements, groupes et branches d'activité, tout en gérant efficacement la capacité de tests.

« UserTesting innove continuellement l'expérience globale de sa plateforme afin d'améliorer l'efficacité de la collecte, de l'accès et de l'exploitation des informations sur les clients par les entreprises. », a déclaré Kaj van de Loo, directeur technologique de UserTesting. « Plus nous pouvons faciliter la capture de ces types d'informations par les organisations, plus l'intuition du client qu'elles peuvent construire est grande - et ce sont les entreprises qui comprennent ce qui motive les comportements de leurs clients qui seront les leaders du marché. »

À propos de UserTesting

UserTesting (NYSE : USER) a fondamentalement transformé la manière dont les organisations obtiennent des informations auprès des clients grâce à une technologie de capture rapide permettant de recueillir les opinions et expériences de clients ayant accepté de les partager. La Human Insight Platform de UserTesting exploite notre réseau mondial de personnes du monde réel, et génère des expériences basées sur des vidéos enregistrées, afin que quiconque au sein d'une organisation puisse poser directement des questions, entendre ce que les utilisateurs ont à dire, comprendre ce qu'ils pensent, et saisir ce que signifie réellement être client. À la différence des méthodes d'analyse qui suivent le comportement des utilisateurs pour essayer d'en tirer des conclusions, UserTesting minimise cet exercice de supposition, et donne vie aux données sur l'expérience client grâce à la perception humaine. Selon Forbes, UserTesting compte plus de 2 300 clients, parmi lesquels plus de la moitié du Top 100 des plus grandes marques du monde. UserTesting est basée à San Francisco, en Californie. Pour en savoir plus, concultez www.usertesting.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 16:05 et diffusé par :