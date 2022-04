LES DÉTAILLANTS DE MODE GARAGE ET DYNAMITE SE MOBILISENT POUR AMASSER 151 000 $ POUR L'AIDE HUMANITAIRE EN UKRAINE





MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW/ - Les marques soeurs Garage et Dynamite ont annoncé aujourd'hui une contribution totale de 151 000 $ CA au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne. Pour atteindre ce montant total, la société mère Groupe Dynamite Inc. a égalé les dons que ses employés et sa clientèle ont versés à la campagne de financement effectuée dans ses magasins nord-américains ainsi qu'en ligne.

« Nous regardons cette tragédie se dérouler et nous éprouvons une grande tristesse pour toutes les personnes affectées », a déclaré Donna Lutfy, Vice-présidente de l'Approvisionnement. « Nous saluons la générosité de notre communauté, de notre équipe et de notre clientèle, qui ont fait des dons tout au long de notre campagne, et nous sommes fiers d'égaler leurs efforts. »

Les dons au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine permettront au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de contribuer aux efforts de secours immédiats et continus, au rétablissement à long terme, à la résilience ainsi qu'à d'autres activités humanitaires essentielles selon les besoins, à la fois en Ukraine et dans les pays environnants, y compris pour les personnes déplacées.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est un détaillant numérique de premier plan dans le domaine de la mode, ayant deux marques de vêtements et d'accessoires, Garage et Dynamite, au coeur de son succès.

À l'avant-garde de la mode en Amérique du Nord, Groupe Dynamite Inc. a été récipiendaire des prestigieux prix Meilleurs employeurs de Montréal et Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens, en plus d'être un partenaire de longue date de Centraide/UnitedWay, OutRight International, One Tree Planted et la Fondation canadienne des femmes.

À propos de Garage

Garage est la voix des personnes indépendantes et confiantes qui n'ont pas peur de vivre à leur façon et d'exprimer leur personnalité. Notre objectif est d'inspirer les gens de partout sur la planète et de leur permettre d'assumer haut et fort qui ils sont vraiment.

Garage habille une clientèle moderne, sexy et tendance pour refléter leur style de vie décontracté et propose des vêtements et accessoires intemporels incluant des jeans, des hauts en tricot, des robes, des manteaux, des maillots et des sous-vêtements.

Créée à Montréal en 1975, la marque Garage s'est positionnée comme leader dans l'industrie de la mode au détail avec plus de 185 magasins en Amérique du Nord et en ligne à l'international au garageclothing.com .

À propos de Dynamite

Créée pour la femme active aux multiples facettes, la marque Dynamite est la quintessence de la féminité et de la polyvalence. Reconnus pour nos tenues de travail dernier cri, nous nous inspirons des passerelles et de la rue. Chez Dynamite, vous trouverez des collections uniques qui vous feront passer facilement du travail au week-end avec des essentiels intemporels, des looks de soirée et des vêtements de détente de luxe.

En tant que marque «?style de vie?» de premier plan, Dynamite rejoint sa communauté grâce à du contenu engageant qui encourage les femmes à réaliser leurs aspirations; mener leur vie avec confiance, style, force et aisance.

Fondée en 1984 à Montréal, Dynamite compte plus de 115 points de vente au détail au Canada et aux États-Unis. De plus, vous pouvez nous trouver au dynamiteclothing.com .

