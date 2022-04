Confirmation d'un cas isolé d'influenza aviaire





LAC BROME, QC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise Canards du Lac Brome confirme la présence d'influenza aviaire du sous-type H5N1 sur le site d'élevage à Saint-Claude. Dès la confirmation du cas mardi, l'entreprise a proactivement mis le site en quarantaine et a immédiatement communiqué avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) qui supervise les activités sur place.

Par précaution, l'entreprise a également pris l'initiative de placer son site d'élevage de Knowlton en quarantaine.

La direction de Canards du Lac Brome collabore de près avec les spécialistes de l'ACIA et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) afin de lutter contre la maladie et endiguer rapidement les risques de propagation. Des mesures de biosécurité rigoureuses ont été mises en place, comme le nettoyage et la désinfection d'équipements, de chaussures et de pneus des véhicules, le tout sous la supervision du personnel de l'ACIA.

Précisons par ailleurs que l'influenza aviaire ne représente aucun enjeu de salubrité alimentaire et qu'il n'est pas possible d'être infecté par le virus en consommant de la volaille cuite. L'entreprise rappelle que tous ses produits se retrouvant sur les tablettes des magasins sont tout à fait salubres et sécuritaires.

La direction de l'entreprise se concentrera à mettre les mesures en place et collaborer avec l'ACIA et n'émettra pas de commentaire additionnel à ce stade-ci.

