HCL Technologies renforce son partenariat mondial avec Avaloq pour accélérer l'innovation dans le domaine de la gestion du patrimoine numérique





HCL Technologies (HCL), société technologique mondiale de premier plan, renforce son partenariat à l'international avec Avaloq, l'un des principaux fournisseurs de solutions bancaires numériques. HCL développera désormais un centre de gestion du cycle de vie, de classe mondiale, pour les clients d'Avaloq, et investira dans la formation continue et le développement des équipes HCL travaillant avec les produits Avaloq. Ces investissements combineront les connaissances approfondies de HCL dans le domaine des services financiers, et le savoir-faire d'Avaloq en matière de technologies de gestion du patrimoine numérique, afin d'accélérer l'innovation dans le secteur.

Le nouveau centre de gestion du cycle de vie s'appuiera sur le cadre d'exécution de la transformation numérique, de HCL (FENIX 2.0), ainsi que sur les produits d'IA et d'automatisation de nouvelle génération (DRYiCEtm), de manière à promouvoir l'efficience. HCL renforce les compétences de ses équipes de gestion du patrimoine, à l'échelle mondiale, en les inscrivant aux formations spécialisées de l'Avaloq Academy, et en développant des compétences spécifiques au programme. Parallèlement aux solutions de gestion des actifs et du patrimoine, de HCL, ce partenariat étendu permettra à un plus grand nombre d'institutions financières de tirer parti de la technologie et des services innovants d'Avaloq, dans le cadre de leur parcours de numérisation.

« À l'heure où Avaloq poursuit son expansion internationale, nous entendons conférer davantage de flexibilité à nos capacités de mise en oeuvre, tout en soutenant notre croissance à long terme », a déclaré Martin Greweldinger, co-président-directeur général d'Avaloq. « Par conséquent, nous sommes ravis de renforcer notre partenariat existant avec HCL, afin de tirer parti de sa solide présence mondiale et de ses connaissances dans le domaine des services financiers, pour fournir aux banques et gestionnaires de patrimoine un accès à nos produits et services dans de nombreuses régions à travers le monde. »

« Nous observons une augmentation considérable de la demande concernant les capacités de gestion du patrimoine et des actifs numériques, à l'échelle mondiale », a souligné pour sa part Rahul Singh, président des Services financiers et des Opérations de processus numériques, chez HCL Technologies. « Cette tendance est portée par l'émergence continue de nouvelles catégories d'actifs, telles que les cryptomonnaies, et qui est vouée à se poursuivre à l'avenir. L'approche axée sur l'expérience client, de HCL nous permet de travailler avec nos clients dans le monde entier, afin de promouvoir l'innovation et de veiller à ce qu'ils restent à la pointe de ces changements. Nous sommes d'autant plus ravis de renforcer notre partenariat avec Avaloq, qu'il s'agit d'un fournisseur de premier plan en matière de technologies et services axés sur la gestion du patrimoine. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 15:15 et diffusé par :