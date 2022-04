La ministre Ien souligne les investissements en matière de logement abordable dans le budget de 2022





CALGARY, AB, le 13 avril 2022 /CNW/ - Au moyen du budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fera des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître l'économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont rencontré des membres de la YWCA Calgary pour souligner la stratégie du Canada en matière de logement abordable.

Tout le monde devrait avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. Le budget de 2022 présente un plan ambitieux, qui nécessitera une collaboration avec les provinces et les territoires, les municipalités ainsi que le secteur privé et le secteur sans but lucratif.

Voici en quoi consistent certaines des mesures proposées dans le budget de 2022 :

Créer au moins 6?000 nouveaux logements abordables grâce au prolongement de l' Initiative pour la création rapide de logements , avec au moins 25 pour cent du financement destiné à des projets de logement axés sur les femmes.

, avec au moins 25 pour cent du financement destiné à des projets de logement axés sur les femmes. Un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement pour accélérer la création d'un maximum de 4?300 nouveaux logements et la réparation d'un maximum de 17?800 logements pour les Canadiennes et les Canadiens qui en ont le plus besoin.

pour accélérer la création d'un maximum de 4?300 nouveaux logements et la réparation d'un maximum de 17?800 logements pour les Canadiennes et les Canadiens qui en ont le plus besoin. Un montant supplémentaire de 458,5 millions de dollars pour fournir des prêts à faible taux d'intérêt et des subventions aux fournisseurs de logements pour personnes à faible revenu dans le cadre du volet à faible revenu du Programme canadien de prêts pour des maisons plus vertes .

. Versement de 562,2 millions de dollars sur deux ans pour continuer à financer Vers un chez-soi pour poursuivre le travail vital partout au pays pour continuer à prévenir et à contrer l'itinérance.

pour poursuivre le travail vital partout au pays pour continuer à prévenir et à contrer l'itinérance. 150 millions de dollars sur deux ans pour soutenir le logement abordable et l'infrastructure connexe dans le Nord

4,3 milliards de dollars sur sept ans pour améliorer et agrandir les logements pour les Autochtones au Canada .

Le budget de 2022 mettra également le Canada sur la voie lui permettant de doubler la construction de logements au cours de la prochaine décennie, d'aider les Canadiennes et les Canadiens à épargner pour acheter leur première maison et de mettre un frein aux pratiques déloyales qui font grimper le prix du logement pour la population canadienne.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan, qui est responsable et mûrement réfléchi, se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et les Canadiens, permettra d'offrir un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et assurera une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« L'achat d'une première maison fait partie du rêve canadien, mais pour beaucoup de gens, ce rêve est hors de portée. Notre gouvernement travaillera en collaboration avec les provinces, les territoires et les municipalités pour créer des logements abordables, en particulier pour les femmes qui fuient la violence et pour les Autochtones, mais aussi pour prévenir l'itinérance. Ce budget investit en faveur des personnes et fait en sorte que chacune et chacun puisse avoir un endroit sûr où se sentir chez soi. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Les mesures du budget de 2022 pour rendre le logement plus abordable comprennent les suivantes :

mettre le Canada sur la voie lui permettant de doubler la construction de nouveaux logements au cours de la prochaine décennie;

sur la voie lui permettant de doubler la construction de nouveaux logements au cours de la prochaine décennie;

aider les Canadiennes et les Canadiens à acheter leur première maison, notamment en instaurant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation;



lancer un nouveau fonds pour accélérer la construction de logements qui visera la création de 100?000 nouveaux logements nets dans les cinq prochaines années;



élaborer une charte des droits des acheteurs de propriété et créer un plan national pour mettre fin aux offres à l'aveugle;



interdire aux acheteurs étrangers de posséder une propriété résidentielle non récréative pendant deux ans;



un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelle qui permettra de verser un soutien pouvant atteindre jusqu'à 7?500 $ pour la construction d'un logement ou d'un appartement secondaire.

Produits connexes

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 14:15 et diffusé par :