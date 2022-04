Déclaration d'un bris de confidentialité à l'égard de données personnelles





QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ -Le Secrétariat du Conseil du trésor informe la population d'un bris de confidentialité, survenu en lien avec des données personnelles. Considérant la situation, le Secrétariat a demandé à la Sûreté du Québec de mener une enquête et d'évaluer l'incidence de ce bris de confidentialité. À l'heure actuelle, rien n'indique que ces données auraient été utilisées à des fins malveillantes.

En effet, des documents de travail qui appartiennent au gouvernement du Québec ainsi que des fichiers qui contiennent des renseignements personnels de citoyennes et de citoyens ont été trouvés, sur des supports informatiques externes, au domicile d'un employé, ce qui contrevient aux pratiques de sécurité en vigueur.

Les données visées par ce bris de confidentialité concernent principalement des renseignements personnels de près de 31 450 individus, contenus dans des bases de données créées entre 2009 et 2012 et liées au processus de qualification de candidatures. Dans la grande majorité des cas, les données trouvées sont le nom, le prénom et le numéro d'assurance sociale de citoyennes et citoyens.

Les citoyennes et les citoyens visés par ce bris de confidentialité seront informés par lettre dans les semaines à venir. Selon les conclusions de l'enquête, le Secrétariat du Conseil du trésor verra à mettre en place les mesures d'accompagnement nécessaires auprès de ces personnes.

À noter finalement que les autorités concernées, dont la Commission d'accès à l'information et le Centre gouvernemental de cyberdéfense, ont été saisies de la situation. Des mesures ont également été mises en place afin d'éviter que de tels événements ne se reproduisent.

