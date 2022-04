Un secteur manufacturier innovant en Chaudière-Appalaches - Appui de 1,2 M$ à Idéal canne pour l'implantation d'une usine de fabrication de cannettes d'acier à La Guadeloupe





SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec versent des contributions financières totalisant 1,2 million de dollars à l'entreprise Idéal canne, située à Saint-Joseph-de-Beauce, dans la région de la Chaudière-Appalaches, afin de soutenir l'implantation d'une usine de fabrication de cannettes d'acier pour le sirop d'érable et les conserves dans la municipalité de La Guadeloupe. Le projet comprend l'acquisition d'un bâtiment et l'achat d'équipements innovants. Il vise également à mettre en place trois chaînes de production et à embaucher jusqu'à 45 personnes par chaîne.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, le député de Beauce-Nord et président de la Commission de la santé et des services sociaux, M. Luc Provençal, et le député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme, M. Samuel Poulin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Idéal canne deviendra la première entreprise au Québec à fabriquer des cannettes pour le sirop d'érable. Le projet générera ainsi des retombées économiques importantes, puisque 73 % de la production mondiale de sirop d'érable provient d'ici.

L'aide financière allouée comprend un prêt de 600 000 $ issu du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un prêt du même montant provenant des fonds propres d'Investissement Québec dans le cadre de l'initiative Productivité innovation.

« L'innovation et l'investissement sont essentiels pour assurer la croissance de nos entreprises. Avec ce projet d'agrandissement, Idéal canne se donne les moyens d'être productive et compétitive. L'équipe a maintenant tout ce qu'il faut pour devenir leader dans la fabrication de cannettes d'acier pour le sirop d'érable, un produit qui fait la fierté du Québec. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Les PME constituent une force économique majeure pour la région de la Chaudière-Appalaches en maintenant la vitalité des communautés et en dynamisant l'économie locale. Le projet annoncé aujourd'hui le démontre clairement. Je me réjouis de la mise en place de cette nouvelle usine pour la région et pour les employés qui y travailleront. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord et président de la Commission de la santé et des services sociaux

« L'installation de cette nouvelle usine est un ajout important pour le parc industriel de la municipalité de La Guadeloupe. Cet investissement consolide la position du Québec dans un secteur très précis de l'alimentation. Lors de ma récente visite, j'ai été en mesure de rencontrer deux entrepreneurs visionnaires qui ont de nombreux projets en cours. Nous allons continuer d'être des alliés. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

« Nous sommes fiers d'avoir participé à cet important projet d'acquisition de bâtiment et d'équipements permettant le lancement de la toute première usine de fabrication de cannettes destinées principalement au sirop d'érable. En plus de miser sur l'innovation pour optimiser sa production, Idéal canne contribue à simplifier la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises d'ici et à stimuler le développement économique régional. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Idéal canne se spécialisera principalement dans la fabrication de cannettes de sirop d'érable. Toutefois, l'entreprise prévoit exercer, à long terme, des activités dans d'autres secteurs agroalimentaires.

Le programme ESSOR, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement, vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

L'initiative Productivité innovation d'Investissement Québec vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises d'ici par la productivité et l'innovation. L'objectif : inciter davantage d'entreprises à passer à l'action en misant sur l'innovation sous toutes ses formes et sur des technologies et des procédés comme l'automatisation, la numérisation, la robotisation et les applications issues de l'intelligence artificielle.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions. La société d'État offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.



