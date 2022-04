Berkshire Hathaway HomeServices Québec souhaite la bienvenue à Marc Smadja au sein de la marque





Berkshire Hathaway HomeServices Québec, qui fait partie d'un des plus importants réseaux de franchises de courtage immobilier à l'échelle mondiale et qui compte plus de 50 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 1 500 bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et en Inde, souhaite la bienvenue à Marc Smadja, courtier immobilier résidentiel et commercial reconnu, au sein de la marque.

Smadja, qui travaillait précédemment au sein d'Engel & Völkers à Montréal, s'est distingué en tant que courtier talentueux et très respecté qui représente sa clientèle fidèle avec la plus grande passion et le plus haut degré de dévouement. Son éthique des affaires indéniable lui a aussi permis d'obtenir le respect et la confiance de ses collègues du domaine. Travaillant avec des acheteurs et des vendeurs de l'Ouest-de-l'Île et du centre-ville de Montréal, il souhaitait s'associer à une maison de courtage qui pourrait être plus avantageuse pour ses clients et qui lui permettrait de faire passer sa carrière au niveau supérieur. Comme il l'explique, le choix était simple.

« L'immobilier et les investissements sont mes deux plus grandes passions, alors il va sans dire que je suis heureux de me joindre à une maison de courtage réputée », a déclaré Smadja. « Berkshire Hathaway HomeServices Québec est une maison de courtage immobilier de premier plan qui accorde la priorité aux personnes et qui est associée à l'un des investisseurs les plus prospères à l'échelle mondiale, Warren Buffett. Je ne pourrais pas être plus heureux et confiant quant à ma décision. »

« La présence de Marc Smadja au sein de notre équipe confirme que nous ne cherchons à nous associer qu'à des courtiers qualifiés, éthiques et respectés », a dit Sacha Brosseau, fondateur et directeur général de l'entreprise. « Sans compter que sa candidature a été fortement recommandée par deux membres de notre équipe, ce qui prouve à nouveau que les courtiers talentueux veulent collaborer avec d'autres excellents courtiers et s'associer à eux. Il s'agit d'une partie intégrante de notre culture et l'un des nombreux aspects de Berkshire Hathaway HomeServices Québec qui lui permettent d'être une entreprise formidable pour l'équipe. »

Les deux autres membres de l'équipe mentionnés par Brosseau sont Candis Noble, qui travaillait précédemment au sein d'Engel & Völkers, et Zsolt Fischer qui faisait partie de l'équipe de Re/Max Royal Jordan. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils proposaient sa candidature, tous deux ont répondu: « nous croyons en l'équipe que nous formons au sein de Berkshire Hathaway HomeServices Québec. »

Alors que l'entreprise célébrera bientôt son deuxième anniversaire après son lancement en mai 2020, elle reste fidèle à sa vision de ne pas employer plus de 100 courtiers principaux dans la province. Ayant un bassin de 20 courtiers qui offrent des services sur l'île de Montréal et dans les régions environnantes, ainsi que dans les Laurentides et les Cantons de l'Est, Brosseau prévoit étoffer son équipe de façon sélective et grâce aux recommandations de chacun des membres. « Il s'agit d'une entreprise centrée sur les personnes, et j'ai une confiance absolue en mon équipe. De façon plus importante, j'apprécie et je respecte chaque membre de celle-ci. »

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web : http://www.bhhsquebec.ca.

À propos de Berkshire Hathaway HomeServices

Berkshire Hathaway HomeServices est l'un des réseaux de franchises de courtage immobilier résidentiel à la croissance la plus rapide au monde, avec plus de 50 000 professionnels d'immobilier

dans plus de 1 500 bureaux aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Inde, et plus de 179 milliards de dollars en volume de ventes immobilières. Le réseau, qui fait partie des quelques organisations à qui l'on a confié l'utilisation du nom mondialement connu de Berkshire Hathaway, apporte au marché immobilier une marque définitive de confiance, d'intégrité, de stabilité et de longévité.

Visitez le site www.berkshirehathawayhs.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 13:45 et diffusé par :