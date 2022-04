Shin-Etsu Chemical développe une nouvelle série de feuilles de caoutchouc en silicone d'interface thermique pour des applications dans les composants des véhicules électriques alors que la technologie pour les appareils à haute tension progresse





Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., (Siège : Tokyo, Président : Yasuhiko Saitoh) a développé une nouvelle feuille de caoutchouc en silicone d'interface thermique, la « série TC-BGI, » pour des applications dans les composants de véhicules électriques alors que la technologie pour les appareils à haute tension progresse.

À l'heure actuelle, la demande pour les voitures électriques est en hausse, à commencer par les véhicules électriques (VE), et on s'attend pour l'avenir, à un élargissement de cette croissance du marché. Les composants utilisés dans les voitures électriques doivent être plus petits et plus légers, et pour augmenter la densité énergétique, une tension élevée est nécessaire pour la tension du système.

Afin de répondre à ces critères, Shin-Etsu Chemical est allée de l'avant avec le développement de matériaux en silicone d'interface thermique qui peuvent être utilisés comme mesures de dissipation thermique pour les parties composantes des voitures électriques pour lesquelles les exigences de haute tension sont de plus en plus importantes.

Ce nouveau produit, la « série TC-BGI », est une feuille de caoutchouc en silicone d'interface thermique de dureté élevée dont les caractéristiques combinées de résistance à la haute tension et de conductivité thermique sont obtenues au moyen des propres technologies de notre société, et ce nouveau produit existe en 2 épaisseurs : 0,2 mm et 0,3 mm.

Les principales caractéristiques de ce nouveau produit sont les suivantes :

1. Il réalise une assurance de résistance à la tension qui est la plus élevée de l'industrie. Nous pouvons assurer une résistance à la tension de 3 kV avec l'épaisseur de 0,2 mm, et de 5 kV avec l'épaisseur de 0,3 mm sur toute la surface d'une feuille. Par ailleurs, nous sommes en train de développer un produit qui assurera plus de 4 kV de résistance à la tension avec une feuille de 0,2 mm d'épaisseur sur toute la surface de la feuille.

2. Il a une conductivité thermique de 7 W/m?K.

3. Il possède une dureté élevée et en même temps une résistance élevée, et il se travaille bien mieux que les produits de type tampon.

4. Comparé aux types de produits non silicone, il est supérieur en termes de fiabilité à long terme.

Afin de renforcer la performance et la fiabilité d'une automobile, un matériau de dissipation de la chaleur est essentiel, et divers produits et technologies sont en cours de développement pour obtenir cette dissipation thermique.

Shin-Etsu Chemical a une très large gamme de types divers de matériaux d'interface thermique en silicone. En plus des feuilles en caoutchouc de silicone, nous proposons des tampons, des graisses (composés à base d'huile), des caoutchoucs liquides (adhésifs et matériau d'enrobage). Notre large variété de matériaux d'interface thermique en silicone peut répondre à la demande de diverses mesures de dissipation thermique.

De pair avec le développement de ces nouveaux produits, Shin-Etsu Chemical continue de répondre aux diverses demandes de ses clients dans des domaines tels que le support technique avec des technologies d'analyse thermique, et nous commençons à fabriquer et à traiter dans des usines conformes à la norme International Standard for Automotive Quality Management Systems (IATF16949:2016).

