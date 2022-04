EarthDaily Analytics établit la Coalition de soutien aux agriculteurs ukrainiens (SUFC) pour fournir un soutien matériel à l'industrie agricole ukrainienne en collaboration avec plus de 50 partenaires industriels, gouvernementaux et ONG diversifiés





La société lance un appel à l'action pour que d'autres organismes industriels, gouvernementaux et ONG rejoignent la Coalition de soutien aux agriculteurs ukrainiens

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 avril 2022 /PRNewswire/ -- EarthDaily Analytics Corp. (« EDA » ou « la Société »), une société de traitement et d'analyse de données à intégration verticale qui associe des outils Big Data de pointe à des technologies spatiales éprouvées, a annoncé aujourd'hui le lancement de la Coalition de soutien aux agriculteurs ukrainiens (« SUFC » ou la « Coalition »), une coalition mondiale de partenaires industriels, gouvernementaux et d'ONG qui travaillent ensemble pour fournir un soutien direct et matériel aux agriculteurs de l'Ukraine.

Les premiers efforts de la Coalition se sont concentrés sur la fourniture gratuite de géoanalyses agricoles aux agriculteurs ukrainiens couvrant plus de sept millions d'acres, leur permettant ainsi d'optimiser la production dans l'environnement de ressources rares imposé par la guerre en cours.

Compte tenu du succès précoce de cet effort, la Coalition s'étend considérablement pour faciliter les efforts de secours supplémentaires.

« Nous avons réagi rapidement et de manière décisive à l'invasion de la Russie, en mettant fin à nos activités en Russie et en nous concentrant sur la sécurité et le bien-être de nos employés et de nos clients ukrainiens », a déclaré Don Osborne, PDG d'EarthDaily Analytics. « Aujourd'hui, face à la menace d'une crise économique et de sécurité alimentaire imminente en Ukraine et dans le monde entier, nous utilisons notre empreinte actuelle dans la région et notre réseau de relations régionales et mondiales avec l'industrie agricole pour fournir un soutien matériel aux agriculteurs de l'Ukraine, l'un des plus importants producteurs alimentaires au monde. En partenariat avec Agrilab, nous nous trouvons dans une position unique pour mettre à la disposition des agriculteurs courageux qui tiennent bon en Ukraine les analyses géospatiales les plus avancées pour optimiser les plantations et les rendements, dans le but de rendre possible une saison de plantation et de récolte ukrainienne en 2022. »

Les organisations qui souhaitent établir un partenariat avec la SUFC ou les parties qui cherchent des renseignements supplémentaires sur la Coalition et ses efforts sont invitées à visiter la page dédiée du site Web d'EarthDaily Analytics ici .

Le travail de la Coalition s'appuie sur les efforts actuels de l'EDA pour fournir des informations et des analyses agronomiques à valeur ajoutée aux organisations humanitaires et à d'autres organisations non gouvernementales (ONG).

À propos d'EarthDaily Analytics

EarthDaily Analytics (EDA), dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, est une société de traitement et d'analyse de données à intégration verticale qui utilise des outils Big Data de pointe et des technologies spatiales éprouvées pour fournir des informations à valeur ajoutée aux personnes, aux entreprises et aux entités gouvernementales qui font face aux défis les plus urgents du monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.earthdaily.com .

