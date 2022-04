Invitation aux médias - La ministre Pascale St-Onge soulignera des investissements figurant au budget de 2022





SHERBROOKE, QC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, sera dans les Cantons-de-l'Est ce jeudi. Lors d'une visite à l'entreprise Amecci en compagnie d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, elle soulignera les investissements du budget de 2022, dont ceux qui contribueront à une économie forte, en croissance et résiliente. Elle profitera également de l'occasion pour annoncer une contribution de DEC à Amecci, une PME qui se spécialise dans la transformation et la fabrication de produits abrasifs.

Date :

14 avril 2022

Heure :

14 h 30

Endroit :

Amecci inc.

475, rue Pépin

Sherbrooke, QC

J1L 1X3

Le nombre de places étant limité, les journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 13 h, le jeudi 14 avril 2022 : dec.conference.ced@dec-ced.gc.ca. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 13:25 et diffusé par :