HAWKMOON A REÇU TOUS LES PERMIS DE FORAGE ET D'EXCAVATION REQUIS POUR WILSON





Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; OTCQB : HWKRF ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a reçu les permis de forage et d'excavation de tranchées (les « Permis ») requis pour terminer ses travaux d'été sur le projet aurifère Wilson (« Wilson » ou la « Propriété »). La Propriété est située dans le canton de Verneuil à environ quinze kilomètres à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Wilson est également situé à 150 kilomètres au nord-est de Val-d'Or. Hawkmoon prévoit de commencer son programme de défrichage et de creusement des tranchées (« Phase 1 ») fin juin. La Société a l'intention de suivre cela en forant 5 000 mètres (le « Forage »). Si de nouvelles cibles sont identifiées dans la Phase 1, le programme de forage sera ajusté en conséquence. Veuillez-vous reporter à la figure 1, qui décrit les principaux objectifs de la Phase 1.

Aperçu de la Phase 1

Avec tous les Permis reçus, la Société est autorisée à effectuer la Phase 1 et le Forage proposés sur la Propriété. À l'heure actuelle, Hawkmoon estime le début de la Phase 1 au cours de la dernière semaine de juin. Hawkmoon a de nombreuses cibles sur Wilson pour cette phase de travail. La zone la plus grande et la moins testée se trouve sur le flanc nord du grand pli présent sur Wilson. À ce jour, plus de 90 % de tous les travaux sur Wilson se sont concentrés sur le flanc sud de ce pli. Les indices Toussaint et Midrim se trouvent sur le flanc sud.

Phase 1 Potentiel de forage

Aux indices Toussaint et Midrim, tous les trous de forage sont forés vers le sud-est avec des azimuts variant de 140° à 155°. Ces tous de forage sur le flanc sud forent tous vers le contact des roches volcaniques et du gabbro.

Sur le flanc nord, les trous de forage historiques sont tous forés loin du contact nord des roches volcaniques et du gabbro. C'est à ce contact que la majeure partie de la minéralisation aurifère est présente sur Wilson à ce jour. En outre, il y a également eu des interceptions de forage notables sur le flanc nord. Le trou VP 94-51, foré sur le flanc nord du pli, avait deux intersections de forage près de la surface, comme indiqué plus en détail dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Interceptions de forage historiques dans VP 94-51

Trou de forage De (mètres) À (mètres) Longueur (mètres) Teneur en or (grammes/tonne) VP 94-51 22,0 23,0 1,0 8,95 VP 94-51 38,0 40,0 2,0 1,06

Ces intersections de forage historiques en font une zone d'intérêt pour Hawkmoon. Si la Phase 1 révèle un affleurement potentiel, ces zones seront échantillonnées en rainure. Si ces résultats sont favorables, la Société modifiera ses plans de programmes de forage dans le but de tester certaines de ces cibles. Veuillez-vous référer à la figure 2 ci-dessous, qui décrit les indices et la géologie du flanc nord du pli sur Wilson.

Branden Haynes, président de Hawkmoon, déclare : « Nous sommes tous ravis de reprendre nos travaux d'exploration sur Wilson. Nous pouvons maintenant démarrer notre programme, car nous avons reçu les permis requis du gouvernement du Québec. Après un programme de forage réussi en 2021, nous voulons commencer à examiner les zones sous-explorées de Wilson. Nous avons l'intention de suivre cela avec un autre programme de forage de 5 000 mètres cet été. »

À propos d'Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses deux projets aurifères québécois. Le projet aurifère Wilson est situé dans l'une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Wilson est accessible par des routes entretenues par le gouvernement et se trouve à proximité de l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le deuxième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d'Or.

Pour plus d'informations, consultez les documents déposés par la Société disponibles sur www.sedar.com.

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été révisées et approuvées par Thomas Clarke P.Geo., Pr.Sci.Nat. M. Clarke est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 et est administrateur et vice-président de l'exploration de Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

"Branden Haynes"

Branden Haynes, PDG

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation du mot "prévu", "projeté", "poursuivant", "plans" et d'expressions similaires vise à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant : le programme de la Phase 1 et son calendrier ; le forage et le calendrier de celui-ci ; et l'intention de la Société d'adapter son programme de forage en fonction des résultats de la Phase 1. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, lorsqu'en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Branden Haynes, PDG et directeur, Email : branden@hawkmoonresources.com ; Téléphone : 604-817-1595

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 13:00 et diffusé par :