LE CANADA APPUIE 220 NOUVEAUX LOGEMENTS À TORONTO





TORONTO, le 13 avril 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La pandémie de COVID-19 a clairement démontré que le logement abordable est un facteur essentiel de la reprise au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Salma Zahid, députée de Scarborough-Centre, John Tory, maire de Toronto, Tim Neeb, président de Gestion Mahogany et Brad Saunders, premier dirigeant de Community Living Toronto annoncent un financement fédéral de plus de 72,4 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co?investissement pour le logement (FNCIL) pour la construction de 220 logements abordables à Toronto.

Ces nouveaux logements font partie de l'ensemble Birchmount Green, situé au 1236, chemin Birchmount. Les résidents auront à leur disposition une grande salle de loisirs donnant accès aux espaces verts et aux barbecues ainsi qu'un jardin sur le toit, une bibliothèque avec des ordinateurs, une aire de jeu pour enfants, un espace de rangement pour bicyclettes et triporteurs, un poste de soins infirmiers et deux bureaux pour les organismes de services de soutien, conçus pour offrir un environnement idéal aux résidents de Birchmount Green.

Le budget de 2022 propose d'avancer 2,9 milliards de dollars en financement, selon la comptabilité de caisse, dans le cadre du FNCIL, afin que tous les fonds restants de ce programme soient dépensés d'ici 2025-2026, ce qui accélérera la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements pour les Canadiens et les Canadiennes qui en ont le plus besoin.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Toronto, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, plus de personnes et de familles de Toronto auront maintenant accès à des logements très abordables. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada améliore le bien-être économique et social des familles qui feront bientôt de l'ensemble Birchmount Green leur chez-soi. Il fait aussi de Toronto un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un logement sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir et réaliser leur potentiel. » - Salma Zahid, députée fédérale de Scarborough-Centre

« Aujourd'hui est un autre exemple du travail que font ensemble le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto pour construire des logements. Je tiens à remercier le ministre Hussen et le gouvernement fédéral de leur engagement continu à créer plus de logements abordables dans la ville et de nous aider à atteindre les objectifs que nous avons établis dans notre Plan d'action HousingTO. Ces 220 nouveaux logements abordables aideront des centaines de personnes à avoir un chez-soi et à réussir dans notre ville. » - John Tory, maire de Toronto

« Nous sommes extrêmement honorés de pouvoir offrir des appartements abordables de qualité que nos locataires peuvent être fiers d'habiter. Aider les familles et ceux qui ont besoin de soutien en leur offrant des commodités bien conçues et un environnement magnifique pour croître et prospérer est un travail enrichissant et nécessaire pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Je suis extrêmement reconnaissant à la SCHL et à la Ville de Toronto de leur aide et de leur leadership extraordinaire. Leur contribution combinée a été essentielle pour concrétiser le rêve de Birchmount Green. » - Tim Neeb, président de Gestion Mahogany

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour accroître d'environ 6 000 le nombre de logements coopératifs au Canada , le budget de 2022 propose de réaffecter 500 millions de dollars du FNCIL pour le lancement d'un nouveau Programme de développement des coopératives d'habitation visant à accroître le nombre de coopératives d'habitation au Canada . Ce nouveau programme sera conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative.

, le budget de 2022 propose de réaffecter 500 millions de dollars du FNCIL pour le lancement d'un nouveau Programme de développement des coopératives d'habitation visant à accroître le nombre de coopératives d'habitation au . Ce nouveau programme sera conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du et le secteur de l'habitation coopérative. Le budget de 2022 propose des mesures pour lutter contre l'itinérance et appuyer l'abordabilité du logement, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Cela comprend 1,5 milliard de dollars pour prolonger l'Initiative de logement rapide et créer au moins 6 000 logements abordables supplémentaires au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Gouvernement du Canada

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 12:29 et diffusé par :