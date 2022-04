Le barbecue à granulés de bois SMOKEFIRE, produit hors-série STEALTH, remporte le prix Red Dot Product Design Award





Weber inc. (NYSE : WEBR), le leader mondial quant à l'innovation, à la technologie et aux produits pour la cuisine à l'extérieur, a annoncé aujourd'hui que son barbecue à granulés de bois SMOKEFIRE, produit hors-série STEALTH, s'est mérité un prix Red Dot dans la catégorie Red Dot Award : Product Design 2022 (Conception de produits pour 2022). Le Red Dot Design Award, établi en 1955, est l'un des plus importants concours de conception à l'échelle mondiale, qui reconnait l'excellence en ce qui a trait à la conception de produits, à la conception de communication et au concept du design, recevant plus de 20 000 soumissions chaque année, provenant d'environ 60 pays partout à travers le monde.

Le barbecue SMOKEFIRE, produit hors-série STEALTH, qui comporte un extérieur élégant entièrement noir, a reçu un prix Red Dot dans la prestigieuse catégorie Product Design (Conception de produits) pour sa conception innovante et de haute qualité.

À PROPOS DU BARBECUE SMOKEFIRE, PRODUIT HORS-SÉRIE STEALTH

Le barbecue SMOKEFIRE, produit hors-série STEALTH (offert en deux modèles : EPX4 et EPX6, dont la disponibilité dépendra de la région géographique), est le meilleur barbecue à granulés de bois pour une cuisson à chaleur élevée et pour une grillade lente, à feu doux, offrant une saveur au feu de bois particulièrement délicieuse.

Il vous propose également :

Sa large plage de température de 95 à 315° C (200 à 600° F) en fait le meilleur barbecue à granulés de bois tant pour une cuisson à chaleur élevée, une grillade à feu doux ou tout autre type de cuisson.

en fait le meilleur barbecue à granulés de bois tant pour une cuisson à chaleur élevée, une grillade à feu doux ou tout autre type de cuisson. Le modèle est compatible avec la collection WEBER CRAFTED pour la cuisine à l'extérieur sur le barbecue (articles vendus séparément), qui convient à la préparation d'une multitude de mets sur un barbecue à granulés, grâce à la possibilité de rôtir, de cuire à la vapeur, de faire cuire et bien plus encore.

sur le barbecue (articles vendus séparément), qui convient à la préparation d'une multitude de mets sur un barbecue à granulés, grâce à la possibilité de rôtir, de cuire à la vapeur, de faire cuire et bien plus encore. La technologie de grillade intelligente WEBER CONNECT permet d'obtenir des aliments grillés à point au moyen d'alertes de température, de rappels et de notifications en temps réel, directement sur le barbecue et par le biais d'une application sur le téléphone, pour retourner et pour servir les aliments. Grâce à l'application WEBER CONNECT, les as du barbecue peuvent rester à leur poste, tout en s'occupant de leurs invités, en regardant une partie ou en se détendant en prenant un verre.

permet d'obtenir des aliments grillés à point au moyen d'alertes de température, de rappels et de notifications en temps réel, directement sur le barbecue et par le biais d'une application sur le téléphone, pour retourner et pour servir les aliments. Grâce à l'application WEBER CONNECT, les as du barbecue peuvent rester à leur poste, tout en s'occupant de leurs invités, en regardant une partie ou en se détendant en prenant un verre. L'éclairage intérieur intégré du barbecue illumine la totalité de la grille de cuisson pour ceux et celles qui aiment cuisiner tard en soirée ou tôt le matin.

illumine la totalité de la grille de cuisson pour ceux et celles qui aiment cuisiner tard en soirée ou tôt le matin. La grille de cuisson au niveau supérieur offre une grande surface de cuisson sur le barbecue, en procurant un deuxième niveau.

offre une grande surface de cuisson sur le barbecue, en procurant un deuxième niveau. Les barres FLAVORIZER sont conçues pour une cuisson directe et plus uniforme, contrairement aux barbecues à granulés traditionnels qui utilisent une grande plaque de diffusion empêchant ainsi les flammes d'avoir un contact avec la surface.

sont conçues pour une cuisson directe et plus uniforme, contrairement aux barbecues à granulés traditionnels qui utilisent une grande plaque de diffusion empêchant ainsi les flammes d'avoir un contact avec la surface. La conception de porcelaine émaillée conserve la chaleur plus longtemps, même à des températures plus fraîches et aide à prévenir la rouille et les fissures.

Le barbecue SMOKEFIRE, produit hors-série STEALTH, recevra officiellement ce prix lors de la semaine Red Dot Design Week, 2022, qui commencera le 20 juin à Essen, en Allemagne. En tant que récipiendaire du prix, le barbecue SMOKEFIRE, produit hors-série STEALTH, fera dorénavant partie de la collection exclusive de produits primés, au musée Red Dot de Zollverein (à Essen).

À PROPOS DE WEBER

Weber inc., dont le siège social se trouve à Palatine, dans l'État de l'Illinois, est la première marque mondiale de barbecues. Le fondateur de Weber, George Stephen, père, a créé la catégorie de cuisson à l'extérieur lorsqu'il a inventé le premier barbecue sphérique au charbon de bois, il y a 70 ans. Weber offre une gamme complète de produits innovants, y compris des barbecues au charbon de bois, au gaz, à granulés et électriques, des brûleurs et des accessoires conçus pour aider les amateurs de cuisine à l'extérieur à découvrir toutes les possibilités qui leur sont offertes. En 2021, Weber a acquis June Life inc., une entreprise d'appareils intelligents et de technologie, afin d'accélérer le développement de sa technologie Weber Connect et de ses produits numériques. De plus, Weber a récemment procédé au lancement de 1952 Ventures, une filiale ayant pour but d'accélérer la création de nouvelles plateformes de croissance et les extensions de marque pour Weber, en ce qui a trait aux produits, aux technologies et aux partenariats. Weber offre ses barbecues et ses accessoires, ses services et ses expériences à une communauté passionnée rassemblant des millions de personnes dans 78 pays.

WEBERMD, SMOKEFIREMD, FLAVORIZERMD et WEBER CONNECTMD sont des marques déposées américaines de Weber-Stephen Products LLC.

