SiriusXM Canada et Live Nation Canada s'associent pour offrir aux fans de musique des expériences live exclusives





Alexisonfire donnera le coup d'envoi de ce partenariat à long terme avec un concert GRATUIT au HISTORY de Live Nation

TORONTO, le 13 avril 2022 /CNW/ - SiriusXM Canada a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat pluriannuel, faisant d'elle le partenaire officiel de Live Nation Canada pour la diffusion de musique en continu. Le partenariat stratégique mettra en lumière des événements musicaux et d'humour live d'un océan à l'autre en 2022 et au-delà, avec SiriusXM offrant des avantages sur place, des activations, des diffusions et plus encore aux fans et aux abonnés de SiriusXM.

"SiriusXM et Live Nation croient au lien spécial que crée le divertissement live, et ce partenariat permettra d'élargir notre contenu et d'offrir un accès encore plus grand à des spectacles incontournables, donnant aux abonnés et aux fans de SiriusXM l'occasion de redécouvrir l'expérience des événements en personne", a déclaré Paul Cunningham, vice-président principal, ventes et marketing, SiriusXM Canada. "Notre contenu est plus qu'une simple liste de lecture et donne aux abonnés l'accès à des entrevues et aux performances exclusives de certaines des plus grandes vedettes du monde. Nous avons hâte d'ajouter encore plus d'artistes incroyables à notre offre."

"Live Nation Canada et SiriusXM créent tous deux des expériences de divertissement uniques en leur genre, ce qui a fait de cette association un partenariat qui va de soi", a déclaré Wayne Zronik, président des opérations de Live Nation Canada. "Nous savons que les Canadiens sont impatients de sortir et de profiter des événements live, et nous sommes impatients d'apporter ces moments inoubliables à encore plus de fans de musique avec SiriusXM."

ALEXISONFIRE - LE COUP D'ENVOI DE CE PARTENARIAT

Pour célébrer le partenariat et le retour des événements live, le groupe de rock canadien emblématique Alexisonfire donnera un concert - sa seule prestation à Toronto cette année - le 27 avril à HISTORY, le tout nouveau lieu de divertissement de Live Nation Canada. Le concert précédera leur série de concerts de 4 jours, Born & Raised, dans leur ville natale de St. Catharines, avec City and Colour en co-tête d'affiche. L'album le plus récent du groupe et son premier disque en 13 ans, Otherness, sera lancé le 24 juin 2022. Les fans de musique peuvent obtenir une paire de billets GRATUITS* à compter du 15 avril à 10 h HAE en visitant ticketmaster.ca/SiriusXM-AOF Le concert donnera aux Canadiens un avant-goût de l'accès privilégié et des expériences inégalées que SiriusXM et Live Nation Canada offriront aux amateurs de musique et aux abonnés grâce à ce partenariat. De plus, la diffusion exclusive du concert sera disponible à une date ultérieure sur The Verge de SiriusXM (Ch. 173). *Les billets ne sont pas transférables. Preuve de vaccination requise pour assister. Cet événement est réservé aux 19 ans et plus.

UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE DE CONCERTS ET DE FESTIVALS AVEC SIRIUSXM

En tant que partenaire officiel de diffusion de musique en continu, SiriusXM Canada sera sur place aux événements et aux sites de Live Nation Canada pour offrir aux fans de musique et aux abonnés de SiriusXM une expérience et un accès inégalés aux concerts. De Vancouver à Toronto et Montréal, SiriusXM sera présent à certains concerts à RBC Echo Beach et à la scène Budweiser, ainsi qu'à plusieurs festivals dont Born & Raised, FVDED in the Park et Osheaga. Les activations sur place varieront mais comprendront un salon de marque exclusif, des diffusions en direct, un accès VIP et des expériences mémorables pour les fans.

Dans le cadre de ce partenariat, les abonnés de SiriusXM bénéficieront également d'une série d'avantages exclusifs, notamment la chance de gagner des billets pour des événements Live Nation à travers le Canada ou de l'argent comptant pouvant être échangé contre des billets d'événements sur ticketmaster.ca , et plus encore.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est disponible dans les véhicules de toutes les grandes entreprises automobiles, de même que sur les téléphones intelligents et les appareils connectés, sur l'Appli SXM. Pour plus d'informations, visitez siriusxm.ca .

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmfranco, sur Twitter à @siriusxmfranco, sur Instagram à @siriusxmfranco et sur YouTube à youtube.com/siriusxmfranco.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant 12 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant 12 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

À propos de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE : LYV) est la première entreprise de divertissement en direct au monde, composée des leaders du marché mondial : Ticketmaster, Live Nation Concerts, et Live Nation Sponsorship. Pour plus d'informations, visitez www.livenationentertainment.com.

À propos d'Alexisonfire

Alexisonfire est issu de l'underground du sud de l'Ontario à la fin de l'année 2001 pour devenir l'un des groupes indie les plus en vue du Canada. Ils ont lancé quatre albums studio au succès retentissant, tous certifiés platine par Music Canada : Alexisonfire (2002), Watch Out (2004), Crisis (2006) et Old Crows / Young Cardinals (2009). Crisis a débuté à la première place du Top 200 Soundscan (Canada), et Old Crows / Young Cardinals a débuté à la deuxième place, et s'est classé à la neuvième place du palmarès américain Billboard Independent Album. Watch Out a contribué à l'obtention d'un JUNO pour la catégorie Nouveau groupe de l'année (2004).

Le groupe s'est hissé en tête des palmarès et a fait la couverture de magazines musicaux de renommée internationale. La tournée à guichets fermés du 10e anniversaire d'Alexisonfire (2012) a touché quatre continents en 24 jours, illustrant à quel point le groupe est toujours significatif pour sa légion de fans dans le monde entier. Alexisonfire a également la distinction d'être l'un des rares artistes canadiens à se produire deux soirs consécutifs à guichets fermés dans la salle emblématique de Toronto, la scène Budweiser, aux côtés de City and Colour, Drake, The Tragically Hip et Sarah McLachlan. L'album le plus récent du groupe et son premier disque en 13 ans, Otherness, sortira le 24 juin 2022.

