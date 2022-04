NOVA Chemicals et Enerkem font des avancées dans la commercialisation d'une technologie de recyclage chimique fabriquée en Alberta





CALGARY, AB, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - NOVA Chemicals Corporation (« NOVA Chemicals ») et Enerkem Inc. (« Enerkem ») font progresser leur technologie de recyclage chimique polyvalente et efficace sur le plan énergétique et passent à une phase pilote à Edmonton, en Alberta, en partie grâce au financement de 4,5 millions de dollars canadiens d'Alberta Innovates.

Le financement, accordé par Alberta Innovates dans le cadre du programme de relance économique Technology Innovation and Emissions Reduction (TIER) pour le segment axé sur l'intelligence artificielle, a permis aux entreprises d'accélérer la construction d'une filière de réacteur pilote qui convertit le gaz de synthèse produit à partir de plastiques usagés, non recyclables et non compostables, en matières premières pour des plastiques de qualité vierge.

L'équipe, qui comprend des experts du principal producteur de produits chimiques et de résines plastiques, NOVA Chemicals, s'efforce à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en accélérant considérablement le processus de valorisation des déchets.

« En prenant des flux de déchets qui sont autrement non recyclables, nous pouvons compléter les efforts de recyclage mécanique et fournir une solution importante pour combler l'écart entre les objectifs de recyclage et le rôle important que jouent les plastiques dans notre vie quotidienne, a déclaré Michel Chornet, vice-président principal, Ingénierie, innovation et opérations d'Enerkem. Le projet vise à élargir la gamme de types de matériaux qui peuvent être recyclés ainsi qu'à augmenter les taux de recyclage tout en réduisant les émissions provenant des sites d'enfouissement et d'incinération et en évitant d'ajouter du plastique dans l'environnement. Il s'agit d'une étape importante dans la réalisation de la vision de l'économie circulaire. »

Le projet tire parti de l'expertise en gazéification d'Enerkem - un chef de file mondial en production de biocarburants et de produits chimiques renouvelables à partir de matières résiduelles - et de l'expérience de NOVA Chemicals dans le domaine des produits pétrochimiques et de la fabrication de plastique pour positionner l'Alberta comme un chef de file mondial dans le déploiement d'une économie circulaire en détournant les déchets des sites d'enfouissement, créant ainsi des produits à valeur ajoutée et réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

« NOVA Chemicals a l'ambition audacieuse de créer une économie circulaire du plastique et de travailler à la conception d'un avenir à faible teneur en carbone et sans déchets plastiques, a déclaré Greg DeKunder, vice-président, Marketing du polyéthylène chez NOVA Chemicals. Les technologies de recyclage avancées sont un élément qui change la donne pour favoriser une économie circulaire et atteindre l'objectif consistant à éliminer les déchets plastiques de notre environnement. Cette initiative menée conjointement avec Enerkem démontre une fois de plus que la collaboration de l'industrie sera essentielle pour fournir des solutions viables sur le plan économique pour une production de plastique circulaire et durable. »

Renseignements supplémentaires :

Une technologie de recyclage avancée permet de retransformer les plastiques en matières premières pour produire de nouveaux plastiques qui ne se distinguent pas des résines vierges.

Le taux actuel de recyclage du plastique au Canada est inférieur à 10 %.

L'enquête de NOVA Chemicals auprès des consommateurs indique que les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à l'achat de produits dont l'emballage est durable.

La mise en oeuvre réussie de cette technologie en Alberta pourrait entraîner une réduction des émissions locales de CO 2 d'environ 165 000 tonnes d'équivalent CO 2 par année, tout en détournant 230 000 tonnes de déchets (dont plus de 100 000 tonnes de déchets plastiques mélangés) par année des sites d'enfouissement.

d'environ 165 000 tonnes d'équivalent CO par année, tout en détournant 230 000 tonnes de déchets (dont plus de 100 000 tonnes de déchets plastiques mélangés) par année des sites d'enfouissement. Une économie circulaire du plastique transforme le cycle de vie de ceux-ci, contribuant à éliminer les déchets plastiques et à réduire au minimum l'utilisation de nouvelles ressources. Téléchargez l'infographie ici.

À propos de NOVA Chemicals Corporation

NOVA Chemicals est guidée par un objectif unique qui consiste à façonner un monde où les produits en plastique essentiels à notre santé et à notre bonheur seront meilleurs demain qu'ils ne le sont aujourd'hui. Nous avons l'ambition audacieuse de créer une économie circulaire du plastique et de travailler en collaboration pour un avenir à faible teneur en carbone et sans déchets plastiques. Le portefeuille de résines vierges et recyclées de NOVA Chemicals, et son expertise technique de premier ordre sont ce qui nous distingue; nos clients utilisent nos produits pour créer des films, des emballages et des produits faciles à recycler et à contenu recyclé. Nos employés travaillent à assurer la santé, la sûreté, la sécurité et la gérance de l'environnement grâce à notre engagement envers le développement durable et la Gestion responsableMD.

NOVA Chemicals, dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta (Canada), compte 2 400 employés dans le monde et appartient entièrement à Mubadala Investment Company une société d'Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Pour en savoir plus, visitez le www.novachem.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'Enerkem

Enerkem a mis au point et commercialise une technologie novatrice qui permet de produire des biocarburants avancés comme le carburant d'aviation durable, le carburant marin et des produits chimiques circulaires à partir de déchets non recyclables. Enerkem, dont le siège social est à Montréal, au Québec (Canada), exploite une usine commerciale de démonstration à pleine échelle à Edmonton, en Alberta, ainsi qu'un centre d'innovation au Québec. Une installation commerciale à grande échelle, qui utilisera la technologie d'Enerkem, est actuellement en construction à Varennes, au Québec (Canada). Cette technologie peut donc diversifier les portefeuilles d'énergie et de produits chimiques, ainsi que produire des produits quotidiens plus écologiques. Elle constitue également une solution de rechange intelligente et durable à l'enfouissement et à l'incinération. Pour en savoir plus, visitez www.enerkem.com, suivez-nous sur Twitter @Enerkem ou consultez nos pages LinkedIn ou Facebook .

Le logo de NOVA Chemicals est une marque de commerce déposée de NOVA Brands Ltd.; utilisation autorisée.

Gestion responsableMD est une marque de commerce déposée de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie.

SOURCE Enerkem Inc.

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 11:41 et diffusé par :