Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Début de la période de dépôt des demandes d'aide financière pour les festivals et les événements touristiques





QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère du Tourisme annonce le début de la période de dépôt des demandes dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison hiver-printemps 2022-2023. Jusqu'au 11 mai 2022 à 15 h 59, les promoteurs de festivals et d'événements prévus entre le 1er novembre 2022 et le 30 avril 2023 peuvent déposer leur demande par l'entremise du portail Aide financière du ministère du Tourisme.

Citation :

« Les festivals et les événements sont essentiels à la vitalité économique et touristique de toutes nos régions. Ils bonifient l'expérience des visiteurs, rendant ainsi notre destination dynamique et attrayante. Ils mettent l'accent sur le savoir-faire des acteurs de notre industrie événementielle. Je souligne le travail et la créativité des promoteurs, qui nous présentent, d'année en année, des rendez-vous toujours uniques et inspirants. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants?:

stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

