Air Transat bonifie son offre d'interligne virtuel : connectair par Air Transat





Le transporteur ajoute 3 nouveaux partenaires aériens à sa plateforme, qui simplifie les correspondances vers plus de 240 destinations supplémentaires

MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Air Transat, consacrée meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2021 selon Skytrax, est fière d'annoncer qu'elle renforce son offre exclusive d'interligne virtuel en y ajoutant trois nouveaux partenaires européens. En effet, sa plateforme innovatrice connectair par Air Transat permet désormais aux voyageurs de combiner les vols d'Air Transat avec ceux de Azores Airlines, Loganair et SKY Express, portant ainsi à plus de 240 le nombre total de destinations supplémentaires accessibles.

De cette façon, les voyageurs canadiens pourront s'envoler en toute simplicité vers plusieurs villes d'Angleterre, d'Écosse, des îles portugaises des Açores et de la Grèce. Rappelons que la plateforme permettait déjà aux passagers d'Air Transat de combiner des vols vers de nombreuses destinations en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique centrale et du Sud, ainsi qu'au Québec grâce à des partenariats avec les compagnies aériennes easyJet, Vueling, Avianca et Pascan.

« Notre service d'interligne virtuel connectair par Air Transat, exclusif au Canada, est un formidable outil, simple d'emploi, nous permettant d'ajouter rapidement de nouveaux partenaires de confiance et d'aider les voyageurs à planifier leurs vacances de rêve parmi une offre sans cesse élargie. Cette initiative s'inscrit dans notre volonté de toujours nous démarquer avec une approche innovante et centrée sur l'amélioration continue de l'expérience client », souligne Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat.

Notons que l'offre de correspondances est désormais entièrement disponible dans le moteur de recherche sur airtransat.com et via certains comparateurs de vols. Au moment de réserver, les clients sont redirigés sur la plateforme connectair.airtransat.com, qui propose les meilleures options de correspondance autonome et des tarifs avantageux selon les villes de départ et de destination grâce à la technologie développée par Dohop. La réservation inclut également un service d'assistance en cas de retard ou d'annulation du vol assurant ainsi aux voyageurs d'arriver à destination dans les meilleurs délais.

Pour en connaître davantage sur connectair par Air Transat, les voyageurs sont invités à visiter airtransat.com ou à visionner cette courte vidéo.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Classée au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Positionnée au 21ème rang des entreprises citoyennes du Canada au classement de Corporate Knights

