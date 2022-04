Le festival Québec Exquis! reçoit un appui de 595 000 $





QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 370 000 $ au festival Québec Exquis! pour la réalisation de la onzième édition de son événement, qui se tiendra du 22 avril au 1er mai 2022.

La Ville de Québec et Destination Québec cité contribuent également à ce projet à hauteur de 225 000 $.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ainsi que le maire de Québec, M. Bruno Marchand, et le directeur de Destination Québec cité, M. Robert Mercure, en ont fait l'annonce.

Cette édition vise à souligner le travail exceptionnel des acteurs du secteur agroalimentaire de la région compte tenu du contexte difficile dans lequel ils ont évolué depuis mars 2020. La programmation se veut donc un hommage direct à leur apport et se déclinera en trois volets :

Manger : jumelages entre chefs et producteurs de la Capitale-Nationale et de Lévis;

Sortir : diffusion de courts métrages et spectacle, expérience en plein air et marché éphémère sur le site d'ExpoCité et du Grand Marché de Québec;

Dormir : fortaits découvertes chez certains hôteliers, jumelant les nuitées aux expériences culinaires des restaurants participants.

Citations :

« Le festival Québec Exquis! est une façon extraordinaire de mettre en lumière nos producteurs et restaurateurs qui ont développé un savoir-faire reconnu à travers le monde. Votre gouvernement soutient avec enthousiasme cet événement qui, en plus de nourrir l'excellente réputation de notre Capitale-Nationale en matière de gastronomie, soufflera un vent de renouveau à la faveur des acteurs des secteurs agroalimentaires et hôteliers au cours de ce printemps 2022. J'encourage nos citoyens et nos visiteurs à y participer en grand nombre. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les festivals et les événements enrichissent l'offre touristique québécoise et contribuent à rendre notre destination encore plus attrayante. C'est avec fierté que votre gouvernement appuie le succès du festival Québec Exquis! Il fait partie de ces rendez-vous uniques de la Capitale-Nationale qui font briller le talent des acteurs de notre industrie. Je salue l'initiative des organisateurs qui ont orchestré de main de maître cette rencontre entre le public, les chefs et les producteurs de la région. Voilà l'occasion d'encourager les entreprises locales, de vivre le tourisme gourmand et de savourer le Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le festival Québec Exquis! tourne les projecteurs vers les acteurs les plus dynamiques des milieux de la restauration, de la production et de la transformation alimentaires. Ce rendez-vous annuel contribue à la promotion des produits d'ici auprès de la population. Chaque année, bon nombre de chefs cuisiniers y collaborent avec talent et passion. Cette vitrine exceptionnelle pour les artisans du secteur bioalimentaire s'impose aussi comme une activité incontournable et une occasion parfaite pour faire vos provisions, rencontrer des producteurs et transformateurs de la région de la Capitale-Nationale. Je vous invite à y participer et à partager vos découvertes. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Quelle bonne nouvelle pour notre ville et nos papilles gustatives! Je suis très heureux que des chefs et producteurs de Québec puissent en faire voir de toutes les couleurs aux participants du festival Québec Exquis! Je suis persuadé qu'ils sauront faire rayonner notre savoir-faire et notre excellence culinaire. Question de rendre encore plus grandiose le parcours des visiteurs du festival, le site d'ExpoCité tout comme le Grand Marché de Québec seront ouverts au public afin d'émerveiller petits et grands. J'ai hâte de vous retrouver en personne pour déguster et fêter! »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Depuis ses tout débuts, le festival Québec Exquis! a su se positionner comme une vitrine importante de l'expérience culinaire hors du commun offerte à Québec par ses chefs cuisiniers et ses producteurs agroalimentaires. Destination Québec cité est heureuse de soutenir financièrement cette nouvelle édition dont la programmation est axée sur ''Manger, sortir et dormir'' qui mettra tout particulièrement en lumière le Grand Marché de Québec, un lieu rassembleur de la gastronomie de notre région. »

Robert Mercure, directeur, Destination Québec cité

« Souhaitant rendre hommage aux acteurs agroalimentaires, cette 11e édition souhaite plus que jamais contribuer à la relance de l'industrie en proposant à ses festivaliers de recommencer à sortir tout en démontrant leur soutien aux restaurateurs, producteurs, transformateurs et artistes d'ici. Les éléments phares et les plus populaires de la dernière édition seront de retour sous une formule revisitée afin de proposer de nouvelles expériences aux gens de Québec et d'ailleurs. »

Vincent Lafortune, président, Québec Exquis!

Faits saillants :

