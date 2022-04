Huit nouvelles décisions du Conseil de presse du Québec





MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec a publié huit nouvelles décisions relatives à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il a retenu des manquements dans deux des dossiers portés à son attention et a rejeté l'ensemble des manquements allégués dans six autres dossiers.

D2021-03-035 : Philippe Drolet c. La Presse canadienne et Radio-Canada

Le Conseil retient la plainte de Philippe Drolet visant l'article « Sans suppléments de palme, les producteurs laitiers écoperont, selon des experts » et blâme la Presse canadienne et Radio-Canada concernant le grief de manque d'identification des sources. Il rejette cependant le grief d'informations incomplètes.

D2021-03-042 : Yves Laberge c. Suzanne Colpron, journaliste, et La Presse

Le Conseil retient la plainte d'Yves Laberge contre l'article « Champion du couvre-feu - Pourquoi le Québec y a adhéré » de Suzanne Colpron, publié dans La Presse, pour inexactitude. Toutefois, le média ayant corrigé de manière diligente cette inexactitude, en publiant un rectificatif, il est absous et ne reçoit pas de blâme.

D2020-11-150 : Allyson Pétrin c. Denise Bombardier, chroniqueuse, et Le Journal de Montréal

Le Conseil rejette la plainte d'Allyson Pétrin visant la chronique « Ras-le-cul » de Denise Bombardier publiée sur le site Internet du Journal de Montréal, le 17 octobre 2020 qui portait sur les codes vestimentaires des jeunes filles en milieu scolaire.

D2020-10-147 : Joël Brunet Otis c. Bis Petitpas, animatrice, Bonjour la Côte et Radio-Canada

Le Conseil rejette la plainte de M. Brunet Otis déposée le 27 octobre 2020 au sujet d'un segment de l'émission radiophonique matinale « Bonjour la Côte » au sujet d'un projet de loi sur les véhicules hors route.

D2020-12-164 : George Hutcheson, président, Students for Western Civilisation (SWC) c. Selena Ross, journaliste, et CTV News Montreal

Le Conseil rejette la plainte de George Hutcheson visant l'article « A "white students' union" wants to set up a chapter at McGill University » de la journaliste Selena Ross, publié par CTV News Montreal.

D2020-12-166 : Huguette Duroux Crétier (par l'entremise du cabinet d'avocats Séguin Racine Avocats) c. Le Journal de Montréal

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte d'Huguette Duroux Crétier qui vise la photo accompagnant l'article « Où le patron de Garda paie-t-il ses impôts? » publié sur le site Internet du Journal de Montréal, le 5 décembre 2020, concernant le grief de non-respect de la vie privée.

D2021-01-002 : Morgane Gaupp c. Radio-Canada

Le Conseil rejette la plainte de Morgane Gaupp visant l'article « L'Ontario rapporte 2964 nouveaux cas de COVID-19 et 25 décès supplémentaires », publié sur le site Internet ici.radio-canada.ca, concernant le grief de titre inexact.

D2021-01-020 : Alexandre Williot c. Lina Dib, journaliste, La Presse canadienne et La Presse

Le Conseil rejette la plainte de Alexandre Williot au sujet de l'article « La liberté d'expression a ses limites, selon Trudeau » de la journaliste Lina Dib de la Presse canadienne, publié sur le site Internet de La Presse le 25 janvier 2021 et qui portait sur le meurtre de l'enseignant Samuel Paty en France.

